24 мая 2026 в 17:02

Пенсионерка насмерть подавилась шашлыком

Жительница Подмосковья умерла во время поедания шашлыка

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Жительница подмосковной деревни Кикино умерла во время поедания шашлыка, сообщил Telegram-канал РЕН ТВ. Находясь на отдыхе, 63-летняя пенсионерка, предположительно, подавилась куском мяса во время застолья.

Женщина внезапно начала хрипеть и задыхаться, после чего очевидцы вызвали ей скорую помощь. Прибывшие на место происшествия медицинские работники не успели спасти пострадавшую. Пожилую пациентку долго пытались реанимировать, однако восстановить сердечную деятельность так и не удалось. Врачи констатировали клиническую смерть на фоне неуточненной остановки сердца.

До этого в Свердловской области врачи спасли двухлетнего малыша, подавившегося арахисом. Ему оказали помощь три бригады врачей и санавиация. Мальчик ел арахис и в какой-то момент закинул один из них прямо в горло, не прожевав. После того, как он начал задыхаться, родители вызвали скорую. Из местной больницы ребенка экстренно доставили на вертолете в Екатеринбург.

Ранее врачи Красногорской больницы спасли мужчину, который случайно вдохнул горошину во время ужина. Пациент прибыл с жалобой на одышку и сильный кашель. Как выяснилось, у россиянина уже была диагностирована бронхиальная астма, из-за которой ситуация приобрела опасный характер.

