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14 июня 2026 в 05:52

Израиль обвинил Трампа в сговоре с Ираном и пренебрежении его интересами

Ynet: израильтяне обвиняют Трампа в предательстве из-за соглашения с Ираном

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Разъяренные израильтяне крайне недовольны анонсированным соглашением между США и Ираном, и обвиняют главу Белого дома Дональда Трампа в предательстве, сообщает израильский портал Ynet со ссылкой на высокопоставленных чиновников. Израильские власти считают данное соглашение невыгодным для Тель-Авива и утверждают, что оно наносит ущерб национальным интересам страны.

По мнению собеседника, соглашение рассматривается как нечто, связанное с празднованием 250-летия США и 80-летия Трампа, направленное на обеспечение спокойствия в преддверии крупных американских событий. Другой коллега назвал сделку провальной, поскольку, по его мнению, республиканец не учел интересы Израиля при ее заключении, а чиновник резюмировал это как то, что Трамп их подставил.

Цель состоит в том, чтобы купить некоторое спокойствие для всех крупных мероприятий, происходящих в США прямо сейчас. Это не совсем то, что выдержит испытание временем <...>. Трамп нас подставил, — пояснил собеседник портала.

Ранее американские военные предупредили Трампа, что захват иранского острова Харк в Персидском заливе потребует наземной операции с тяжелыми потерями для США. В Пентагоне и Белом доме рассматривали захват острова как вариант «эндшпиля». Операция имела бы место в качестве крайнего средства, способного изменить баланс в конфликте.

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