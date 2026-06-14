В российском регионе объявили максимальную беспилотную опасность

В Костромской области объявлена максимальная беспилотная опасность, сообщил губернатор Сергей Ситников. В связи с этим в регионе действует особый режим повышенной готовности, установленный указом президента РФ Владимира Путина для регионов Центрального федерального округа.

Не снимайте БПЛА и работу ПВО и не распространяйте эти кадры в интернете. Корпусные фрагменты сбитых БПЛА могут содержать взрывчатку, приближаться к ним запрещено, — подчеркнул глава области.

Ранее сообщалось, что ПВО уничтожила 109 украинских беспилотников самолетного типа. Атаки пресекли 13 июня с 07:00 до 20:00 по московскому времени над территориями ряда областей РФ, а также над акваторией Черного моря.

До этого стало известно, что ребенок ранен после детонации взрывного устройства ВСУ. Инцидент произошел в селе Чайки Белгородского округа. В оперштабе региона отметили, что подросток получил проникающее ранение легкого и множественные осколочные ранения лица, он в тяжелом состоянии.

Кроме того, в Белгородской области в результате удара ВСУ по пассажирскому автобусу погиб один мирный житель. Еще 11 человек получили ранения. Это произошло в селе Вознесеновка Шебекинского округа.