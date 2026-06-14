«Время не бесконечно»: Польша выдвинула Зеленскому ультиматум Rzeczpospolita: Навроцкий дал Зеленскому время по вопросу лишения его ордена

Глава польского государства Кароль Навроцкий выдвинул президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум по вопросу о лишении его высшей государственной награды — ордена Белого Орла, пишет газета Rzeczpospolita. Согласно изданию, политик намекнул, что может изменить свое решение, если Киев переименует формирование, названное «в честь героев УПА» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Время, предоставленное украинской стороне, как утверждают наши источники, не бесконечно. Речь идет скорее о днях, чем о неделях, хотя ни один из наших собеседников не хочет принимать окончательного решения по этому вопросу, — говорится в материале.

В конце мая Зеленский участвовал в перезахоронении одного из лидеров УПА Андрея Мельника и присвоил подразделению ССО ВСУ наименование «Имени героев УПА». После этого Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении украинского лидера ордена, которым его в 2023 году наградил предыдущий президент Польши Анджей Дуда.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков рассказал, что антиукраинские настроения в Польше заметно выросли. По его словам, официальная Варшава в своей маниакальной поддержке Киева зашла слишком далеко, и многие поляки уже осознали это.