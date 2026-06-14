Суды за сына, инсульт, кома: как сложились судьбы актеров «Зимней вишни»

Елена Сафонова в главной роли Ольги и заслуженный артист РСФСР Виталий Соломин в роли Вадима Дашкова в фильме «Зимняя вишня»

14 июня заслуженной артистке России Елене Сафоновой исполняется 70 лет. Известность ей принесла главная роль в одном из самых заметных многосерийных фильмов середины 1980-х годов — «Зимняя вишня» режиссера Игоря Масленникова. Это история о сильной женщине, которая полюбила женатого. Где сейчас Елена Сафонова, как сложились судьбы других актеров популярной ленты — в материале NEWS.ru.

Почему Сафонова осталась одна

Елена Сафонова родилась в Ленинграде. Ее отец Всеволод Дмитриевич был известным актером, народным артистом РСФСР. Елена продолжила династию, закончив Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии — ЛГИТМиК (сейчас РГИСИ — российский государственный институт сценических искусств).

В личной жизни она фактически повторила судьбу своей героини из «Зимней вишни»: встречаясь с женатым мужчиной, надеялась, что они все-таки будут вместе. Однако он так и не ушел из семьи. Общего сына артистка растила одна. Спустя время, казалось, обрела женское счастье — вышла замуж за французского актера Самюэля Лабарта. Ради него переехала жить во Францию. В браке родился сын Александр.

После пяти лет брака супруги развелись. Сафонова решила вернуться в Россию. Но, по французским законам, ее младший сын оставался жить с отцом. Все попытки артистки отсудить мальчика у экс-супруга оказались безуспешными.

Сейчас оба сына Сафоновой взрослые. Старший живет и работает в России, младший — во Франции.

Где сейчас Елена Сафонова

Елена Всеволодовна по-прежнему востребована в кино. В 2025 году она сыграла в фильмах «Дедушка без адреса» и «Великий и могучий». В 2026-м на экраны выходит сериал «Адвокаты» с ее участием.

Елена Сафонова перед началом праздничного концерта, посвященного 70-летию актера театра и кино Игоря Ливанова в 2023 году Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Кинокритик Александр Шпагин в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что в «Зимней вишне» Сафонова сыграла «утонченную интеллигентность» — за это ее и полюбили зрители. Режиссер Андрей Житинкин добавил, что успеху картины способствовала и выбранная тематика — женского одиночества. «У нас в стране огромное количество женщин хотя бы однажды в жизни испытывали точно такие же чувства и эмоции, как героиня», — предположил режиссер. Будучи лично знаком с Сафоновой, он подчеркнул, что актриса и в жизни такая же, как на экране — сдержанная, очень спокойная, утонченная.

Киновед Шпагин заметил, что и после «Зимней вишни» у артистки были сильные работы в кино — в картинах «Женская собственность», «Принцесса на бобах», «Президент и его женщина» и других. «Сейчас она уже в статусе легенды, желаю ей здоровья и долгих лет», — подчеркнул собеседник.

От чего умер Соломин в 60 лет

Актер Виталий Соломин в «Зимней вишне» сыграл возлюбленного главной героини — Вадима. Зрители помнят артиста также по роли Ватсона в легендарном советском телесериале «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» — того же режиссера Масленникова.

У Соломина, как и у его героя, была весьма запутанная личная жизнь. В первый раз он женился в студенчестве на актрисе Наталье Рудной. Брак распался быстро. Второй супругой фактурного актера стала модельер и актриса Мария Леонидова (Соломина). В браке родились две дочери. В документальном фильме «...И вагон любви нерастраченной!» утверждается, что, будучи женатым, Соломин состоял также в отношениях с актрисой Еленой Цыплаковой, а также со Светланой Амановой.

Лента вышла на экраны в 2016 году к 75-летию со дня рождения Виталия Мефодьевича. Его уже не было на свете почти 15 лет. Умер в 2002 году. 23 апреля во время спектакля «Свадьба Кречинского» на сцене Малого театра у него случился инсульт. Более месяца артист находился в больнице в коме. 27 мая у него остановилось сердце. Ему было 60 лет.

Виталий Соломин Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/Global Look Press

Почему Калныньш оказался неблагодарным

Латвийский актер Ивар Калныньш в «Зимней вишне» сыграл Герберта — успешного дипломата, который работает в Швейцарии. Он богат, ухаживает за героиней Сафоновой, однако она выбирает женатого Вадима.

Миллионы российских женщин сочувствовали этому герою, Калныньш буквально купался в женском обожании.

Артист был женат трижды, у него пятеро детей. Он часто приезжал в Россию, участвовал в развлекательных телепроектах и снимался в кино. В 2022 году после начала СВО он заявил, что «в Россию больше ни ногой». В публичном поле Калныньш заявлял, будто российское кино ему «систематически недоплачивало», мол, работал почти бесплатно «на эту страну».

«С чего так решил — непонятно. Это как раз артисты из союзных республик получали все от СССР и от России — любовь публики, высокие гонорары, уважение и почет. Никто их тут не обижал никогда! Но они почему-то строят из себя обиженных», — сказал по этому поводу Шпагин.

Сейчас Калныньш живет в Риге.

Как Удовиченко развелась после 20 лет брака

Лариса Удовиченко сыграла Валю. Героиня мирится с алкогольной зависимостью мужа. В реальности актрисе, по ее словам, довелось столкнуться с еще одной пагубной привычкой супруга-юриста — страсти к азартным играм. По этой причине артистка развелась после 20 лет брака. Замуж она больше не вышла.

В 2018 году артистка стала терять зрение из-за яркого света софитов, пришлось срочно делать операцию. Спустя пять лет она получила компрессионный перелом позвоночника из-за неудачного падения дома. Сейчас Лариса Ивановна занимается своим здоровьем.

Cлева направо: заслуженная артистка РСФСР Лариса Удовиченко в роли Вали и артистка Нина Русланова в фильме «Зимняя вишня» Фото: РИА Новости

В ее фильмографии более 130 ролей. В 2025 году — к 70-летию — Удовиченко была награждена орденом «За заслуги в культуре и искусстве». У актрисы одна дочь — Мария, она закончила МГИМО.

Русланова: построила счастливый союз с оператором

Нина Русланова в кинотрилогии сыграла Ларису. Героиня несчастна в личной жизни и одна воспитывает сына. Сама актриса была официально замужем единожды и недолго — за юристом Геннадием Рудаковым. Их общая дочь Олеся получила юридическое образование.

После развода с Рудаковым Русланова почти 30 лет состояла в гражданском браке со звукооператором Рафкатом Габитовым. Эти отношения она называла счастливыми.

Актриса скончалась в 2021 году от последствий коронавируса. Ранее она перенесла инсульт, который ослабил организм. В кино она сыграла более 200 ролей.

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