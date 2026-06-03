«Бодр, здоров — какое счастье!»: как живет звезда фильма «Брат» Сухоруков

Народный артист России Виктор Сухоруков после четырехлетней паузы вернулся в театр имени Е. Вахтангова ради роли в спектакле «Блеск и пепел» режиссера Анатолия Шульева. Почему звезда культового фильма «Брат» ранее ушел из двух театров и жалеет ли об этом, как живет сейчас и что думает о современной молодежи — в материале NEWS.ru.

Почему Сухоруков уходил из театра Вахтангова

Сухоруков никогда не был штатным артистом вахтанговского театра, но играл в постановках как приглашенный исполнитель. В частности, он выходил на сцену в спектакле «Улыбнись нам, Господи!» в постановке режиссера Римаса Туминаса.

Также в 2021 году анонсировалось, что он будет играть отца Андрея Болконского в спектакле «Война и мир» по очереди со своим коллегой Евгением Князевым в том же вахтанговском театре. Однако в итоге эту роль играл только Князев. Сухоруков же прекратил сотрудничество с театром. Причины этого решения он публично не озвучивал.

Незадолго до того Сухоруков уволился из театра Моссовета, где служил 10 лет. С того времени — сентября 2022 года — артист выступал с моноспектаклем «Счастливые дни» на сцене театра имени М. Ермоловой. В интервью KP.RU он говорил, что находится «в творческом поиске, в самопознании, в омоложении», чтобы «творческая жизнь обрела новые черты, встречи, сюжеты». Поскольку возраст уже пенсионный и пенсия достаточная для жизни, добавлял Сухоруков, не нужно заставлять себя хвататься за любую работу ради заработка.

Он советовал всем не бояться менять свою жизнь вне зависимости от возраста и подчеркивал, что «привычка к сытой и стабильной жизни — это дурная привычка».

В прошлом году Сухоруков перенес инфаркт миокарда. Ему провели шунтирование на открытом сердце. После этого актер некоторое время восстанавливал здоровье и на сцену не выходил.

Виктор Сухоруков Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

О чем новый спектакль с Сухоруковым, чем актер удивил зрителей

В начале этого года стало известно, что Виктор Иванович все же вернется на сцену вахтанговского театра. Он играет главную роль в спектакле «Блеск и пепел». Премьера состоялась 2 июня. В главных ролях, помимо Сухорукова, задействованы народный артист России Юрий Шлыков, артисты Владимир Гуськов, Василий Симонов, Николай Романовский, Егор Разливанов, Александр Галочкин, Марфа Пашкова, Альбина Абрамова, Каролина Койцан.

«Только дурак может отказаться [от такой интересной роли]», — сказал артист накануне премьеры.

Герой Сухорукова — ювелир Павел Кутейников, владеющий собственной мастерской, глава большой семьи. События спектакля происходят в революционной России ХХ века. Ювелир и его близкие тяжело переживают трагедию расколовшейся империи. Однако они спорят не о деньгах или о политике, а о красоте, которая, по их мнению, спасет мир.

Внутри семьи происходит двойное предательство, которое приводит к драматичным и непоправимым последствиям. Зрители отметили, что Сухоруков прекрасно выглядит, в целом пребывает в очень хорошей физической форме. В спектакле у него много танцевальных сцен.

«Бодр, здоров — какое счастье!» — радуются поклонники актера.

Что Виктор Сухоруков сказал о своей партнерше Ирине Купченко

Перед премьерой Сухоруков признался, что главный режиссер театра им. Е. Вахтангова и постановщик спектакля «Блеск и пепел» Анатолий Шульев долго его уговаривал, зная о непростых отношениях Виктора Ивановича с театром.

«И уговоры были, и письма, и отказы с моей стороны. Я же уже в четвертый раз переступаю порог этого театра. Но он какой-то для меня заколдованный. У меня школа другая — ГИТИС. А Щукинская школа всегда была как бы конкурентами нашими», — отметил Сухоруков в беседе с NEWS.ru.

Он добавил, что доволен работой над спектаклем. Также сделал комплимент режиссерскому таланту Шульева, а партнершу по спектаклю народную артистку РСФСР Ирину Купченко назвал своей любимой актрисой.

Виктор Сухоруков (Павел Анисимович Кутейников) и Ирина Купченко (Анна Сергеевна Кутейникова) в спектакле «Блеск и пепел» Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

«Для меня это награда, дар [играть с Купченко] — и я этим дорожу… Благодарен ей и судьбе, всем обстоятельствам, что она доверилась мне, поверила в меня. Мы ведь притирались друг к другу какое-то время», — признался народный артист России.

Сухоруков уточнил, что изначально по сюжету спектакля героиня Ирины Петровны представала тихой и незаметной тенью Кутейникова. Однако в процессе репетиций родилась другая интерпретация образа — союзничество.

«Мы с ней как сиамские близнецы», — сказал собеседник.

Много теплых слов он произнес и в адрес молодых актеров театра, назвав их очень талантливыми, «золотыми». Он призвал их не бояться идти за собственными мечтами, вспомнив собственное детство.

Родители работали на фабрике — совсем не творческие специальности, размышлял вслух артист. Откуда в их сыне вдруг возникла тяга к актерству — непонятно, но все же она возникла.

«Это не объяснить, это внутри человека. Вот родился я и в четыре года сказал: „Хочу быть артистом!“, а у меня мама с папой на фабрике работают… Но ведь стал же артистом!» — отметил Виктор Иванович.

Артист также прокомментировал скандальную историю, в которую попал в ноябре 2025 года. Ему не дали шенгенскую визу, необходимую для поездки в Германию к подруге. По его словам, к отказу имела отношение Латвия. Актер напомнил, что раньше народы СССР вместе «ели, пили, с врагом воевали (на фронтах Великой Отечественной войны. — NEWS.ru)», а они так себя ведут по отношению к русским.

Читайте также:

«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве

Отняли юбилейный спектакль: в Театре сатиры назрел конфликт — подробности

«Находился просто в руинах»: Бояков о МХАТе, Прилепине, патриотизме и СВО