«Питаюсь бульончиком»: какая пенсия у Муромова, Поргиной, Алибасова

До конца 2025 года в РФ повысят пенсионные выплаты мужчинам 1953–1966 и женщинам 1957–1966 годов рождения. Радуют ли эти новости пожилых звезд, сколько денег получают продюсер Бари Алибасов, актриса и вдова Николая Караченцова Людмила Поргина, певец Михаил Муромов и другие деятели культуры — в материале NEWS.ru.

Какую пенсию получают Пермяков и Муромов

Исполнитель роли Лени Голубкова в рекламных роликах компании «МММ» в 90-х, 72-летний актер Владимир Пермяков признался NEWS.ru, что его пенсия составляет около 25 тысяч рублей. Из них чуть более 13 — федеральные выплаты, около 12 — так называемые московские, или «лужковские», надбавки, которые были введены по распоряжению прежнего мэра Москвы Юрия Лужкова.

«Однако, если я хотя бы один раз за месяц где-то снимусь и получу гонорар, то надбавка за этот месяц не положена. Ведь в этом случае я считаюсь как бы работающим пенсионером, тогда как прибавка положена неработающим. Считаю это несправедливым, но у Пенсионного фонда иная точка зрения», — посетовал артист, которого называют ветераном российской рекламы.

Владимир Пермяков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Он вспомнил, как участвовал в съемках на телевидении бесплатно. По его словам, все равно пришлось «собирать кучу справок для ПФ», доказывая, что выступление в ТВ-проекте не принесло ему дохода.

Пермяков с грустью добавил, что у него нет звания заслуженного или народного, поэтому он не получает дополнительных выплат.

Исполнитель хита «Яблоки на снегу» 74-летний Михаил Муромов — член Российского авторского общества (РАО). Считается, что он уже получает дополнительный доход. «Пенсия моя составляет 12 тысяч 300 рублей в месяц. Надбавок нет никаких — получаю авторские, это считается приработком, и сняты все дотации. Сумму авторских оглашать не буду — смешная, копеечная. Но я никогда не жалуюсь. Все хорошо, выживаем. Спасибо, Родина», — рассказал Муромов NEWS.ru.

Он добавил, что у него нет звания, поэтому никакая надбавка к пенсии ему не положена. По словам Муромова, у него давно не было платных концертов, поскольку его не приглашают.

Как звезда 90-х Семенова выживает на пенсию в 14 тысяч

Пенсия 64-летней исполнительницы хитов «Чтоб не пил и не курил», «Школьница», «На минутку» и многих других Екатерины Семеновой составляет около 14 тысяч рублей. У нее нет звания, и она входит в РАО, как и Муромов, поэтому никакие надбавки не получает. Сочиненные Семеновой песни исполняют Лариса Долина, Алена Апина, Лолита, Дмитрий Певцов и многие другие звезды. Как рассказала артистка NEWS.ru, она получает примерно 3000–5000 рублей в качестве авторских отчислений в месяц. Семенова добавила, что много выступает с концертами. «Иначе не представляю, на какие средства я бы жила», — сообщила она.

Пермяков добавил, что большую сумму из пенсии тратит на оплату коммунальных услуг — 8–10 тысяч. По его словам, остальные деньги уходят на питание. «Кашки, картошечка, что подешевле», — пояснил актер.

Артист вспомнил передачу о путешествиях, которую недавно смотрел по телевизору. В ней рассказывали о Китае. «Журналист подошел на улице к двум пожилым китаянкам и спросил их о размере пенсий. Одна ответила, что получает 1,5 тысячи долларов, а вторая — чуть больше. Это в Китае, где живут почти полтора миллиарда человек и нет нефти и газа. Сравнил с нашей российской реальностью, и мне стало совсем грустно», — вздохнул артист.

По его мнению, повышение пенсий на 200–300 или даже на тысячу рублей не спасает ситуацию. Пермяков напомнил о стремительном росте цен в магазинах. «Один из российских чиновников некоторое время назад с гордостью рапортовал, мол, старикам подняли пенсии на тысячу рублей, и они теперь якобы могут даже путешествовать. Куда напутешествуешься на тысячу — до Мытищ и обратно? И кофе купишь. А на булочку уже не останется», — отметил исполнитель роли Лени Голубкова.

Певица Екатерина Семенова Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

На что тратят пенсии Поргина и Алибасов

Пенсия вдовы народного артиста СССР Николая Караченцова, заслуженной артистки РФ, 76-летней Людмилы Поргиной составляет, по ее словам, 56 тысяч рублей. В эту сумму включены доплаты за звание и статус артистки высшей категории.

Она сообщила NEWS.ru, что тратит на себя совсем немного. «Живу на даче, питаюсь бульончиком. Одежда у меня есть — пальто, шубы, все имеется. „Коммуналку“, налоги на землю и телефонную связь оплачивает сын Андрей — я переправляю ему все платежки», — отметила собеседница.

По словам Поргиной, она тратит пенсию в основном на домашних питомцев — собак, кошек и попугаев, которые вместе с ней живут на даче. «Покупаю им красивые ошейнички, оплачиваю ветеринара, чтобы не болели. И, конечно, обеспечиваю им правильное питание, они едят мясо и хорошие корма, недешевые», — уточнила Людмила Андреевна.

Она добавила, что считает пенсию в 56 тысяч недостаточной. По ее мнению, стоило бы увеличить выплаты до 120–150 тысяч каждому пенсионеру в России.

Жена заслуженного артиста РФ, основателя группы «На-На», 78-летнего продюсера Бари Алибасова Елена сообщила NEWS.ru, что его пенсия составляет 26 тысяч рублей. Он получает надбавку за звание и московские выплаты — 43 тысячи.

«В целом жить можно. Бари в курсе, сколько мы тратим на „коммуналку“, лекарства, питание. Не вникает, но интересуется, что почем», — рассказала супруга артиста.

Недавно Алибасовы открыли собственное кафе недалеко от дома, на Большой Никитской, в центре Москвы. Некоторые подумали, что якобы Бари решил подработать на пенсии. «Кафе — целиком моя инициатива и вотчина, муж даже особо не вникает. А вот музыкальный проект с певцом Виктором КинНом раскручивает именно Бари Каримович. Но не ради денег, а потому что нравится музыка и творчество конкретного артиста», — отметила собеседница.

Она добавила, что звездный супруг часто подкалывает ее словами: «Уйди, тетка, молодежь идет». «Бари считает, что для жизни нужен минимум, покушать есть — и ладно. Средства и силы он всегда вкладывал в „На-На“, теперь вкладывает в новый проект. Говорит, что хочет успеть как можно больше в тот срок, который отмерил Господь», — резюмировала Елена Алибасова.

Председатель Московской городской организации Российского профсоюза работников культуры Лидия Фомина в интервью NEWS.ru рассказала, что артисты «редко сидят на пенсии». По ее словам, большинство продолжает работать не только ради дополнительного дохода, но и потому что не могут жить без сцены и публики. Театральные актеры, к примеру, обращаются в профсоюз не с жалобами о якобы низких пенсиях, а на недостаточную занятость, когда им роли не дают, добавила Фомина.

Читайте также:

Смена образа, новый роман, суды за пенсию: чем сейчас занимается Волочкова

«Пенсии хватает только на оплату ЖКХ»: как сейчас живет актер Юрий Кузнецов

«Подсела на его бабло». Дзюник — о Пугачевой, Киркорове, Галкине и Дибровых

Алибасов взялся за старое несмотря на здоровье. На кого он променял «На-На»

«Хочу лечь рядом с ним»: вдова Левкина о смерти мужа, дочках и потере слуха