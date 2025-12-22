Запрет алкоголя, проблемы со здоровьем, пенсия: куда пропал Бари Алибасов

Продюсеру Бари Алибасову врачи могли запретить употреблять алкоголь на Новый год из-за угрозы желудочного кровотечения, пишут СМИ. Что об этом известно, куда пропал Алибасов?

Что со здоровьем Алибасова

Как писал NEWS.ru, ограничения связаны с обострением у Алибасова проблем с желудком. Они возникли после отравления чистящим средством «Крот» шесть лет назад.

Как сообщили источники, 78-летний продюсер обратился к врачам с жалобами на сильные боли в животе. СМИ сообщали, что у Алибасова может быть язва желудка. Последнее время, по данным инсайдеров, состояние ухудшилось: боли усиливаются при приеме пищи, появилась выраженная изжога. Артист пока не комментировал эту информацию.

В июне 2019 года Алибасов попал в больницу с ожогом пищевода после того, как выпил жидкость для промывки труб «Крот». Как заявил тогда помощник продюсера Сергей Моцарь, Алибасов ошибся из-за того, что бутылка со средством внешне напоминала питьевой йогурт (по другим данным, сок. — NEWS.ru), который не имел резкого запаха.

Сын Алибасова недавно заявил, что его отец мог выпить «Крот» из-за проблем в отношениях с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. По его словам, инцидент произошел после нервных срывов, связанных с артисткой.

До этого возникали слухи и о других проблемах со здоровьем Алибасова. В феврале 2024 года СМИ писали, что продюсер госпитализирован в больницу якобы с инсультом, который также спровоцировал паралич правой части тела.

Алибасов в разговоре с NEWS.ru рассказал, что у него не было инсульта, его не парализовало и он не впадал в кому, как информировали некоторые Telegram-каналы. Он уточнил, что у него был небольшой скачок артериального давления, который не вызвал серьезных последствий.

Бари Алибасов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«А можно еще раз эту историю послушать? Потому что все, что ты говоришь, мне не известно, но я могу, конечно, придумать и поддержать. Я никуда не бегал, не прыгал, ничего такого», — сказал Алибасов.

В июне 2025-го в Сети распространилась очередная новость, что продюсер обращался к медикам из-за тяжести и боли в груди. Его жена Елена Калинина опровергла эти сведения.

«С утра мучают звонками, а мы, как всегда, самые последние узнаем. Никаких проблем с сердцем нет. У него давление лучше, чем у меня. Тем более у нас на Бронной даже поликлиника сейчас не работает, на капремонте. Бари Каримович сейчас много работает, у него новый проект, времени на проблемы с сердцем у нас нет. Сейчас спит после работы», — сообщила Калинина NEWS.ru.

Куда пропал Алибасов, чем занимается сейчас

В 1989 году Алибасов создал группу «На-На», бессменным руководителем которой является по сей день. По его словам, выступающие артисты коллектива до сих пор делают ему денежные отчисления.

Алибасов сейчас на пенсии. Калинина рассказала NEWS.ru, что артист получает от государства 69 тысяч рублей, из которых 43 тысячи — выплата за звание заслуженного артиста России и московская надбавка.

«В целом жить можно. Бари в курсе, сколько мы тратим на „коммуналку“, лекарства, питание. Не вникает, но интересуется, что и почем», — отметила она.

Елена добавила, что Бари Каримович все силы и средства вкладывает в творчество. Он открыл семейное кафе недалеко от дома, а также поддерживает певца Виктора КинНа, в талант которого очень верит.

Участники группы «На-На» ранее сообщили «КП-Санкт-Петербург», что навещают своего сценического «отца». По их словам, Алибасов ведет «спокойную жизнь пенсионера». Сам продюсер рассказывал, что живет с Еленой душа в душу и вместе с ней печет пряники по вечерам.

Употребление алкоголя вредит здоровью.

