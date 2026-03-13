«Никогда не бил Арину»: Алибасов о скандалах с женой и страхе за дочку

«Никогда не бил Арину»: Алибасов о скандалах с женой и страхе за дочку

Сын основателя группы «На-На» Бари Алибасова объяснил, что он намерен делать дальше после обвинений в якобы семейном насилии со стороны его 10-й жены Арины. Версия самого Бари-младшего, что думает о трагедии сына Алибасов-старший и каким «неожиданным» дедом он оказался — в эксклюзивном интервью NEWS.ru.

Где Алибасов-младший встретил 10-ю жену Арину

— Как вы познакомились с Ариной, которая остается и сейчас вашей женой, ведь вы не в разводе?

— Наши отношения начались два года назад, в марте 2024 года. Я тогда открывал в Нижнем Новгороде филиал бизнеса — инверсивный онлайн-театр, проводил кастинг. Пришла Арина.

Я не принимаю на работу людей, которые имеют опыт работы в стрип-клубе или вебкаме. А Арина сообщила, что работала в стрип-клубе. Но также оказалось, что она — чемпионка России по шахматам, предложила вести шахматные стримы. Мне идея понравилась, начали работать. Затем возникли и личные отношения.

— Чем она вас зацепила?

— У нас очень много общего, например, детских травм. Я был поражен ее искренностью, потому что многие девчонки скрывают свои скелеты в шкафу. А она рассказывает все самое страшное, что о ней можешь узнать. У нее в прошлом была зависимость от запрещенных веществ. При этом училась в мединституте на психиатра-нарколога. Это вызывало уважение: человек сам выбрался из сложной ситуации и хочет помогать другим.

Почему Алибасов в итоге уехал от жены

— Арина сообщила NEWS.ru, что почти сразу после родов была вынуждена идти работать, поскольку вы якобы ничего не зарабатывали.

— Это неправда, я работал и работаю, неплохо зарабатываю. Более того, дорогостоящую операцию на глазах Арине проводили на мои деньги. Для этого мне пришлось уехать на месяц в командировку в Уфу.

Бари Алибасов и Алибасов-младший с дочкой Фото: Личный архив Бари Алибасова-младшего

В выходные возвращался к ней, занимался ребенком. А в будни нашел частные ясли. Арине достаточно было отвозить туда дочь утром и забирать вечером. Самой ей было сложновато с малышкой. Арину пригласили работать за довольно высокую зарплату в наркологический рехаб в Нижнем. Она с радостью согласилась. Через неделю ее сделали главврачом. К сожалению, стремительный карьерный взлет обернулся проблемой, а в финале — фактически распадом семьи.

— И все-таки вы били жену?

— Никогда! И полицейские, которых она вызывала в Нижнем Новгороде после нашего последнего скандала, никакого криминала в моих действиях не усмотрели.

События развивались следующим образом: в августе я начал замечать, что Арина приходит с работы в странном состоянии. Она не улыбалась, но и не плакала, хотя обычно очень яркие эмоции испытывала. Глаза как будто немного стеклянные.

На мои вопросы отвечала, что не высыпается из-за депрессии, потому якобы пьет успокоительные. В сентябре у нее при мне несколько раз чуть не выпал ребенок из рук, я успевал подхватить. В итоге Арина призналась, что принимает вещества. У нее как у главврача был доступ к этим лекарствам. При этом она ведь кормила ребенка грудью.

— Вы пытались с ней поговорить, лечить?

— Да, начали лечение. На работе она оформилась на полставки и на должность ниже, для того чтобы больше бывать дома. Но в конце января мы буквально пережили ад. Арина пришла домой в 2–3 ночи, разбудила дочь и меня. Сказала, что была у подружки, но я ей не поверил, видя ее состояние.

Надо было вызвать государственную наркологию. Но я пригласил частную: приехали специалисты, привели ее в порядок.

— А вы уехали в Москву?

— Не сразу. Наутро жена пришла в себя. А я стал собирать вещи дочери и свои, сказал, что намерен уехать. Арина вызвала полицию. Обвиняла меня в попытке украсть ребенка и избиениях.

Бари Алибасов — младший с дочкой Фото: Личный архив Бари Алибасова-младшего

Полицейские приехали, зафиксировали отсутствие следов побоев. При этом сама она только после капельницы. Они предложили ей в присутствии сотрудников органов опеки пройти медосвидетельствование на предмет употребления запрещенных веществ. Арина отказалась.

Приехала мама Арины, умоляла, чтобы я не увозил ребенка и пожил бы пока в их квартире. Когда мы туда приехали, отец жены начал кричать и ругаться. Мол, с какой радости в квартире прибывает жильцов. Я не мог допустить, чтобы дочь находилась в этом аду. Мы уехали в Москву, да, на такси. Потому что свидетельство о рождении Эммы порвала то ли сама Арина, то ли ее мать.

— Что было дальше?

— Мы встретились с инспектором органов опеки в Москве. Арина приехала с адвокатом и, пока я давал показания, попыталась унести дочь. У нее не получилось. В следующий раз она приехала с мамой и с журналистами.

Поэтому до суда в Нижнем Новгороде, до которого оставалось четыре дня, я прекратил общение вживую. Но каждый вечер давал возможность Арине общаться с ребенком по телефону. Они общались очень хорошо. Арина пела, дочка реагировала.

Потом прошел суд в Нижнем Новгороде. Мой адвокат предоставила туда заключение инспектора опеки, где написано, что Арине необходимо пройти психологическую реабилитацию перед тем, как начать видеться с дочерью. Основываясь на этом, суд постановил отказать ей в праве проживать совместно с дочерью. Также суд перенес рассмотрение дела по месту регистрации Эммы — в Москву.

— О том, как Арина приехала «поздравить» дочь с днем рождения, уже писали СМИ.

— Она разгромила квартиру моего отца, видео есть. Вызвала полицию. Они приехали, осмотрели, сказали, что все в порядке, после чего жена заявила, будто я спрятал ее сапоги.

Я сказал, что она наверняка сама спрятала — лишний раз подергать нервы. Полицейский посмотрел за тумбочку, возле которой стояла жена, обнаружил там эти несчастные сапоги, рядом с самой Ариной.

— Что вы дальше намерены предпринимать?

— Я буду бороться за дочь, ведь речь идет в первую очередь о ее безопасности.

Продюсер, заслуженный артист РФ Бари Алибасов (слева) и его сын Бари Алибасов — младший Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

— Как оценивает ситуацию ваш отец?

— Он безумно любит внучку, радуется, когда она на него смотрит, улыбается. Я немножко завидую, потому что меня он воспитывал в спартанских условиях. Я от него такой чистой любви и заботы не видел. Сейчас он раскрылся как заботливый любящий дедушка. Но про ситуацию с мамой Эммы он не в курсе, я не погружаю его в эту проблему.

О чем рассказала сама Арина Алибасова

Супруга Алибасова-младшего ранее заявила, что он не пускал ее на день рождения дочери. «Не пустил в квартиру, толкнул об комод в прихожей. Я упала, комод разбился. Когда я встала, Бари вышел с камерой и начал снимать, приговаривая: „Какой ужас, ты разбила комод“. Полиция бездействовала, говорили, что ребенок находится с отцом, значит, все нормально», — рассказывала NEWS.ru Арина Алибасова.

Она также выразила несогласие с обвинениями в якобы зависимости от веществ. «Да, действительно, Бари мне вызывал капельницу 27 января. Меня прокапали физраствором… Никаких признаков того, что я находилась в употреблении, не было зафиксировано… Я предоставляла эти справки в суде», — отметила она.

По ее версии, с августа у мужа якобы начались финансовые сложности. Поэтому пришлось самой устраиваться на работу — чтобы оплачивать жилье, питание, садик ребенку. «Потом Бари начал обвинять в том, что я ему изменяю… якобы не работаю, а сплю за деньги… Я стала думать о разводе. 27 января он увидел мою переписку с адвокатом, взбесился. Начал собирать вещи свои и ребенка», — поделилась Арина.

По ее словам, Алибасов применял физическое насилие — давал пощечины, толкал о стены, о косяки, издевался. Она уверяет, что муж засовывал ей холодный блин с мясом — только что из морозилки — в рот, зажимая челюсти пальцами, говорил, мол, еще один удар — и она труп. Связи, по словам Арины, у нее не было, поскольку Бари отобрал телефон.

Она отметила, что ей удалось выбежать в подъезд и попросить у одного из соседей телефон, чтобы «связаться с родителями». «Приехала мама, увидела меня с синяками. Бари начал ей жаловаться, что не может жить без дочери и без меня», — рассказала Арина.

