«Разнесла полквартиры»: сын Алибасова рассказал о поведении своей жены

Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что его десятая жена Арина, пытаясь прорваться к их общей дочери Эмме, «разнесла полквартиры». Мужчина намерен развестись, но еще до решения суда забрал девочку к себе, передает StarHit. При этом мать не оставляет попыток встретиться с ребенком.

Во время празднования дня рождения Эммы Алибасов-младший не пустил Арину на порог дома, сказав, что она «все разрушила». Он толкнул ее и закрыл дверь прямо перед ее носом. Женщине пришлось вызвать полицию, но правоохранители лишь развели руками, и с дочкой она так и не увиделась.

Ранее Арина Алибасова обвинила своего мужа в насилии и назвала «нарциссом и медийным подонком». По ее словам, она рыдает каждый день, а когда не плачет, то «не хочет жить и просыпаться в новый день». При этом женщина призналась, что прекрасно понимала, за кого выходит замуж. Она надеялась, что с ней Алибасов-младший изменится.

До этого стало известно, что суд отказался возбуждать дело о разводе Алибасова-младшего с Ариной. Согласно сведениям источника, причиной стал возраст их общей дочери, которой всего год. Заседание по определению места жительства ребенка состоится в конце марта.