Мерц раскрыл, что его тревожит в иранской войне больше всего

Мерц раскрыл, что его тревожит в иранской войне больше всего Мерц выразил беспокойство из-за отсутствия плана по Ирану

Отсутствие совместного плана по скорейшему разрешению ситуации вокруг Ирана вызывает беспокойство, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, отметив, что Германия и Европа не заинтересованы в бесконечной войне. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с чешским премьером Андреем Бабишем, подчеркнув, что с каждым днем конфликта возникает все больше вопросов, передает РИА Новости.

США и Израиль уже больше недели ведут войну против Ирана. Мы разделяем многие из их целей, но с каждым днем конфликта возникает все больше вопросов. Больше всего нас тревожит, что очевидно отсутствует совместный план по скорейшему завершению этого конфликта, — высказался глава немецкого правительства.

Ранее Мерц на пресс-конференции в Берлине заявил, что ответственность за продолжение ближневосточного конфликта лежит исключительно на Тегеране. Политик подчеркнул, что США и Израиль будут вынуждены защищаться до тех пор, пока Иран не прекратит боевые действия.

Кроме того, канцлер сказал, что Иран не должен превращаться в арену для опосредованных войн, призвав сохранить территориальную целостность и государственность республики. Политик отметил, что эскалация конфликта способна дестабилизировать ситуацию далеко за пределами текущей зоны боевых действий.