Названа предполагаемая кандидатура на смену Москальковой

Новым уполномоченным по правам человека может стать председатель депутат Госдумы Яна Лантратова, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в нижней палате и администрации президента РФ. В этом случае она сменит на этом посту Татьяну Москалькову, чьи полномочия заканчиваются в апреле.

Москалькова занимает пост уполномоченного по правам человека при президенте с апреля 2016 года. В апреле заканчивается ее второй пятилетний срок на этом посту, по закону, занимать эту должность больше двух сроков нельзя.

Лантратова родилась в Санкт-Петербурге. У нее две специальности: окончила факультет журналистики СПбГУ и юридический факультет Северо-Западной академии государственной службы. В первой половине 2000-х годов она трудилась на петербургском телевидении.

Позже, в 2009-м, заняла должность регионального куратора молодежных проектов движения «Молодая гвардия «Единой России». Параллельно выполняла различные обязанности в организации «МГЕР». В 2012 году вошла в Совет по правам человека при президенте РФ, где впоследствии занимала должности руководителя Союза добровольцев России и ответственного секретаря совета. В 2021 году получила мандат депутата Государственной думы, став представителем партии «Справедливая Россия».

До этого председатель «Справедливой России» Сергей Миронов и Лантратова предложили ввести единые федеральные льготы для одиноких пенсионеров при оплате ЖКХ. Парламентарии считают, что с 65 лет пожилым людям стоит компенсировать половину расходов, а после 80 лет — полностью освободить от платежей.