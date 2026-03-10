Симоньян предложила наказывать собственников жилья за нелюбовь к детям Симоньян предложила ввести штрафы за отказ сдавать жилье семьям с младенцами

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале предложила ввести штрафы за отказ сдавать жилье семьям с маленькими детьми. По ее словам, собственники квартир часто не хотят заключать договор аренды с семьями, где есть младенцы. Журналистка подчеркнула, что удивилась этому.

Я крайне редко поддерживаю репрессивные меры вроде введения штрафов или иной ответственности, но это, кажется, тот самый случай, — написала она.

Симоньян отметила, что риелторы нередко избегают работы с семьями, у которых есть маленькие дети. По ее словам, это происходит из-за позиции владельцев квартир, которые не хотят сдавать жилье таким арендаторам.

Ранее сообщалось, что единое пособие полагается лишь тем российским семьям, чей среднедушевой доход не выше 10% от регионального прожиточного минимума. Как объяснила заместитель директора центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Марина Карцева, в семье должно быть не менее трех детей.

Президент РФ Владимир Путин до этого поручил проанализировать практику назначения ежемесячных выплат на детей, воспитывающихся в многодетных семьях. Он также распорядился рассмотреть возможность увеличения продолжительности выплаты пособия по уходу за ребенком. Его предлагается выплачивать до достижения несовершеннолетним трехлетнего возраста.