Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 19:43

Симоньян предложила наказывать собственников жилья за нелюбовь к детям

Симоньян предложила ввести штрафы за отказ сдавать жилье семьям с младенцами

Подписывайтесь на нас в MAX

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале предложила ввести штрафы за отказ сдавать жилье семьям с маленькими детьми. По ее словам, собственники квартир часто не хотят заключать договор аренды с семьями, где есть младенцы. Журналистка подчеркнула, что удивилась этому.

Я крайне редко поддерживаю репрессивные меры вроде введения штрафов или иной ответственности, но это, кажется, тот самый случай, — написала она.

Симоньян отметила, что риелторы нередко избегают работы с семьями, у которых есть маленькие дети. По ее словам, это происходит из-за позиции владельцев квартир, которые не хотят сдавать жилье таким арендаторам.

Ранее сообщалось, что единое пособие полагается лишь тем российским семьям, чей среднедушевой доход не выше 10% от регионального прожиточного минимума. Как объяснила заместитель директора центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Марина Карцева, в семье должно быть не менее трех детей.

Президент РФ Владимир Путин до этого поручил проанализировать практику назначения ежемесячных выплат на детей, воспитывающихся в многодетных семьях. Он также распорядился рассмотреть возможность увеличения продолжительности выплаты пособия по уходу за ребенком. Его предлагается выплачивать до достижения несовершеннолетним трехлетнего возраста.

Маргарита Симоньян
аренда
квартиры
дети
штрафы
собственники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уиткофф поставил точку в передаче разведданных Ирану от России
Беременна от бандита: аргентинская ОПГ пыталась продать ребенка россиянки
Вассерман назвал истинную причину атаки США на школу в Иране
Огненный ад на Украине, война в Иране аукнулась Киеву: что будет дальше
В РСТ раскрыли, как ближневосточный кризис скажется на путевках в Турцию
В зоне СВО погиб командир отряда «Родня»
Знаменитый композитор рассказал о впечатлениях от юбилейного концерта
Тело пропавшего пенсионера пролежало 21 день в шахте лифта в больнице
Актрису Ведунову и ее дочь похоронили в Балаково
Симоньян предложила наказывать собственников жилья за нелюбовь к детям
В Москве нашли тело Ленина
В Госдуме жестко отреагировали на удар ВСУ по Брянску
Звезда «Дальнобойщиков» объяснил, почему ушел из профессии
Киберубийцы без жалости. Маркировка США на ракете: как ИИ убил детей Ирана
Эксперт объяснил, как КНР и Россия должны действовать на Ближнем Востоке
В КСИР объяснили, каким судам лучше не появляться в Ормузском проливе
Волочкова жестко раскритиковала Шаламе за слова о балете
Жена Алибасова-младшего объяснила, почему не общается с его отцом
Зеленский получил недвусмысленный сигнал от Эрдогана по поводу переговоров
Логистический центр посольства США в Багдаде подвергся атаке
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер
Общество

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.