27 февраля 2026 в 11:41

Путин дал поручение по пособиям для многодетных

Путин поручил проверить ситуацию с пособиями для многодетных семей

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин поручил проанализировать практику назначения ежемесячных выплат на детей, воспитывающихся в многодетных семьях. Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства опубликован на сайте Кремля.

Правительству РФ совместно с Общероссийским общественным движением «Народный фронт „За Россию“» обеспечить проведение мониторинга правоприменительной практики назначения на детей из многодетных семей ежемесячного пособия, — сказано в документе.

До этого Путин дал распоряжение правительству рассмотреть возможность увеличения продолжительности выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Пособие предлагается выплачивать до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что с начала 2026 года материнский капитал оформили более 78,4 тыс. российских семей. Всего за время действия программы их получили свыше 15,2 миллиона семей.

Тем временем стало известно, что современные мамы в России все чаще предпочитают длительному отпуску по уходу за ребенком ранний выход на работу. По данным экспертов, женщины возвращаются к обязанностям уже через месяц-два после родов, выбирая при этом полный рабочий день, а не удаленные форматы.

Владимир Путин
многодетные семьи
пособия
дети
