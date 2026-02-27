Путин дал поручение по пособиям для многодетных Путин поручил проверить ситуацию с пособиями для многодетных семей

Президент России Владимир Путин поручил проанализировать практику назначения ежемесячных выплат на детей, воспитывающихся в многодетных семьях. Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства опубликован на сайте Кремля.

Правительству РФ совместно с Общероссийским общественным движением «Народный фронт „За Россию“» обеспечить проведение мониторинга правоприменительной практики назначения на детей из многодетных семей ежемесячного пособия, — сказано в документе.

До этого Путин дал распоряжение правительству рассмотреть возможность увеличения продолжительности выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Пособие предлагается выплачивать до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что с начала 2026 года материнский капитал оформили более 78,4 тыс. российских семей. Всего за время действия программы их получили свыше 15,2 миллиона семей.

Тем временем стало известно, что современные мамы в России все чаще предпочитают длительному отпуску по уходу за ребенком ранний выход на работу. По данным экспертов, женщины возвращаются к обязанностям уже через месяц-два после родов, выбирая при этом полный рабочий день, а не удаленные форматы.