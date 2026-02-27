Котяков раскрыл свежие данные по выдаче маткапитала

Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 02:46

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
С начала 2026 года материнский капитал оформили более 78,4 тыс. российских семей, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в канале в MAX. Всего за время действия программы их получили свыше 15,2 миллиона семей, добавил он.

Материнский капитал остается одной из самых востребованных у семей мерой. С начала 2026 года выдано уже более 78 400 сертификатов, а за весь период действия программы — более 15,2 млн, — заявил Котяков.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев анонсировал введение студенческого материнского капитала в регионе. Соответствующее поручение глава региона дал правительству в ходе послания к жителям.

До этого в России сумму маткапитала на первого ребенка проиндексировали на 5,6%. Размер выплаты увеличился до 728 921,9 рубля. Материнский капитал на второго ребенка составил 234 321,23 рубля для родителей, которые уже получили деньги на первого. В ином случае они имеют право на сертификат в размере 963 тыс. рублей.

Кроме того, Соцфонд России предоставил пособие по беременности и родам пяти тысячам студенток-очниц. Выплаты начали осуществляться с сентября 2025 года. Обратиться за получением пособия можно через портал госуслуг либо через клиентские службы Соцфонда.

семьи
маткапитал
Антон Котяков
Россия
