Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 02:55

Соцфонд выплатил пособия тысячам беременных студенток

Социальный фонд одобрил выплату пособия по беременности пяти тысячам студенткам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Социальный фонд России предоставил пособие по беременности и родам пяти тысячам студенток-очниц, передает РИА Новости. Выплаты начали осуществляться с сентября 2025 года.

Начиная с сентября прошлого года Социальный фонд оформил пособие порядка 5 тысячам беременных студенток, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что с 1 февраля в России проиндексируют более 40 различных пособий, выплат и компенсаций на 5,6%, сообщает РИА Новости. Изменения затронут материнский капитал, единовременные пособия при рождении или усыновлении детей, а также ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей.

Кроме того, все социальные выплаты, подлежащие индексации с 1 февраля, будут автоматически перечислены гражданам в увеличенном размере. При этом получателям не придется никуда обращаться или подавать какие-либо заявления.

До этого руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что следует вдвое увеличить страховой стаж за время, проведенное в декретном отпуске. По его словам, это позволит сохранить драгоценное время матерей и восстановить справедливость.

пособия
студентки
беременность
выплаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа сумма максимального пособия по безработице в России
В России раскрыли секрет дополнительной выплаты для пенсионеров
На Камчатку прибыла новая партия техники для уборки снега
ГДЗ, ответы на ЕГЭ и ОГЭ в интернете — все? Что решило Минпросвещения
Тело без головы и ног нашли в мусорном баке в Турции
DC Comics подала запрос на регистрацию в России эмблемы Бэтмена
Волгоградский аэропорт ввел запрет на прием и выпуск самолетов
«Эффект Долиной» все? Как растет спрос на вторичку, что с ценами
В США допустили встречу Путина и Зеленского
Делегации России, США и Украины пообедали за одним столом после переговоров
Соцфонд выплатил пособия тысячам беременных студенток
Ракетный удар ВСУ оставил дома без тепла в Белгороде
Мирошник рассказал о провокациях Киева
Фаза Луны сегодня, 25 января 2026 года. Проекты на стрессе и проверка ушей
Банки блокируют оплату туров: какие сделки в зоне риска, что делать
Гороскоп на 25 января: общаемся, слушаем советы, но не следуем им
Посетителей эвакуировали из «Vegas Крокус Сити» в Москве
Самый мощный обстрел Белгорода: куда ударили ВСУ, сколько жертв, детали
Пассажиры столкнулись с отменой более 12 тыс. авиарейсов из-за непогоды
Нетаньяху не пустил президента Израиля на важное мероприятие
Дальше
Самое популярное
Натрите картофель и добавьте ветчину. Жарю драники с сырной начинкой — два в одном: и гарнир, и горячая закуска
Общество

Натрите картофель и добавьте ветчину. Жарю драники с сырной начинкой — два в одном: и гарнир, и горячая закуска

В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января
Россия

В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.