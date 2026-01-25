Соцфонд выплатил пособия тысячам беременных студенток

Социальный фонд России предоставил пособие по беременности и родам пяти тысячам студенток-очниц, передает РИА Новости. Выплаты начали осуществляться с сентября 2025 года.

Начиная с сентября прошлого года Социальный фонд оформил пособие порядка 5 тысячам беременных студенток, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что с 1 февраля в России проиндексируют более 40 различных пособий, выплат и компенсаций на 5,6%, сообщает РИА Новости. Изменения затронут материнский капитал, единовременные пособия при рождении или усыновлении детей, а также ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей.

Кроме того, все социальные выплаты, подлежащие индексации с 1 февраля, будут автоматически перечислены гражданам в увеличенном размере. При этом получателям не придется никуда обращаться или подавать какие-либо заявления.

До этого руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что следует вдвое увеличить страховой стаж за время, проведенное в декретном отпуске. По его словам, это позволит сохранить драгоценное время матерей и восстановить справедливость.