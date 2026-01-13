В Карелии предложили увеличить выплаты студенткам за первого ребенка В Карелии предложили увеличить выплаты студенткам за первенца до 150 тыс. рублей

Единовременную выплату студенткам за рождение первого ребенка могут увеличить с 100 до 150 тыс. рублей в Карелии, заявил глава региона Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале. Он отметил, что инициатива также предусматривает выплату в размере 200 тыс. рублей при рождении второго и последующих детей.

Предложил увеличить с 100 до 150 тыс. рублей единовременную выплату при рождении первого ребенка, — написал Парфенчиков.

Глава региона рассказал, что сначала идею обсудят в комитете по здравоохранению и социальной политике. Затем вопрос вынесут на заседание Законодательного собрания Карелии.

Ранее сообщалось, что беременным студенткам очной формы обучения в Самарской области будут выплачивать по 200 тыс. рублей, если они встали на учет до 31 декабря 2025 года. Финансирование этой меры поддержки в проекте бюджета региона на 2026–2028 годы будет продолжено.

До этого стало известно, что минимальный размер пособий по беременности и родам на 2026 год составит 124,7 тыс. рублей. Для женщин со средним уровнем заработной платы сумма пособия достигнет 457,5 тыс. рублей.