13 ноября 2025 в 21:41

В Карелии окажут помощь семьям погибших в катастрофе Су-30

Парфенчиков пообещал оказать помощь родным погибших при крушении Су-30

Артур Парфенчиков Артур Парфенчиков Фото: Александр Гальперин/NEWS.ru
Глава Карелии Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале пообещал оказать поддержку семьям двух военнослужащих, погибших при крушении самолета Су-30. Он уточнил, что летчики относились к 159-му авиационному истребительному полку.

Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Окажем им необходимую помощь, — написал Парфенчиков.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что произошло крушение истребителя Су-30. В оборонном ведомстве подтвердили гибель экипажа. На месте начали работу экстренные службы. Неподалеку от места авиакатастрофы находится аэропорт.

Также Парфенчиков сообщил, что никто из жителей Прионежского района не пострадал в результате крушения самолета. По его словам, воздушное судно выполняло учебно-тренировочный полет.

До этого стало известно, что число погибших в результате крушения вертолета Ка-226 в Дагестане возросло до пяти человек. Воздушный транспорт упал у побережья Каспийского моря, всего в 50 метрах от берега. Он рухнул на строящийся гостевой дом, в момент крушения внутри никого не было.

