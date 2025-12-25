Самодельные духи из детского набора чуть не убили школьницу

Самодельные духи из детского набора чуть не убили школьницу Девочка едва не задохнулась после использования детского набора духов

Девятилетняя школьница едва не задохнулась из-за сильного отека горла и носа после использования детского самодельного набора парфюмерии, пишет Telegram-канал Baza. Девочке потребовалась помощь медиков.

Третьеклассница Лиля столкнулась с острой аллергической реакцией после того, как нанесла на кожу духи, приготовленные по инструкции из подарочного набора для творчества, купленного на онлайн-площадке. Почти сразу девочке стало трудно дышать, на коже появились багровые пятна, а горло резко опухло.

Мама школьницы рассказала, что состав смыли сразу после появления первых симптомов. По словам женщины, ранее у ее дочери никогда не было аллергии. Производитель набора уверяет, что продукция прошла все необходимые проверки и сертификацию. Однако покупатели жалуются, что пластиковые формочки начинают буквально плавиться при смешивании компонентов.

Ранее семилетний мальчик из Уфы чуть не скончался от отека Квинке. Угощение ему дали в школе. Школьник успел дозвониться маме, которая вызвала домой скорую и сама вернулась домой. Ребенка пришлось перевезти в реанимационное отделение.