25 декабря 2025 в 10:56

Самодельные духи из детского набора чуть не убили школьницу

Девочка едва не задохнулась после использования детского набора духов

Девятилетняя школьница едва не задохнулась из-за сильного отека горла и носа после использования детского самодельного набора парфюмерии, пишет Telegram-канал Baza. Девочке потребовалась помощь медиков.

Третьеклассница Лиля столкнулась с острой аллергической реакцией после того, как нанесла на кожу духи, приготовленные по инструкции из подарочного набора для творчества, купленного на онлайн-площадке. Почти сразу девочке стало трудно дышать, на коже появились багровые пятна, а горло резко опухло.

Мама школьницы рассказала, что состав смыли сразу после появления первых симптомов. По словам женщины, ранее у ее дочери никогда не было аллергии. Производитель набора уверяет, что продукция прошла все необходимые проверки и сертификацию. Однако покупатели жалуются, что пластиковые формочки начинают буквально плавиться при смешивании компонентов.

Ранее семилетний мальчик из Уфы чуть не скончался от отека Квинке. Угощение ему дали в школе. Школьник успел дозвониться маме, которая вызвала домой скорую и сама вернулась домой. Ребенка пришлось перевезти в реанимационное отделение.

