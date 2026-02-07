«Оставить на память»: Водонаева об эксклюзивном аромате от Паши Техника

Телеведущая Алена Водонаева в новом выпуске «Модного подкаста» призналась, что до сих пор хранит лимитированный парфюм, выпущенный рэпером Пашей Техником (настоящее имя — Павел Ивлев). Она добавила, что не решается им пользоваться, поскольку флакон стал для нее памятной вещью.

В 2023 году Водонаева приобрела два аромата ограниченной серии: мужской «Техник» и женский «Milf Only». Последний, по ее словам, оказался «странным», но при этом «вечерним и богатым», когда раскрывался на коже.

После смерти Паши Техника отношение телеведущей к парфюму изменилось. Она подчеркнула, что они не были близкими друзьями, а лишь знакомыми, но аромат поразил ее своим несоответствием сценическому образу рэпера.

Водонаева описала аромат как сладкий и неожиданно мягкий. По ее словам, так могла бы пахнуть «мама Стифлера» из комедии «Американский пирог».

Не хочется им пользоваться даже. Хочется оставить на память о Пашке, — рассказала она.

Ранее сообщалось, что фанаты Техника организовали кампанию по сбору одного миллиона рублей, чтобы обеспечить выход его последнего альбома. Музыкальная работа уже давно готова, но для ее публикации необходимо согласие бывшей супруги артиста.