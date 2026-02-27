«А кто до меня?»: Киркоров назвал себя первым рэпером в России Киркоров напомнил о песне «Зайка моя» и назвал себя первым рэпером в России

Певец и народный артист России Филипп Киркоров назвал себя первым рэпером в стране в беседе с NEWS.ru. Перед своим шоу на «Live Арене» артист напомнил, что в треке «Зайка моя», выпущенном больше 30 лет назад, есть ритмичный речитатив.

Я же первый рэпер в этой стране. Разве нет? «Зайка моя» — это рэп. А кто до меня? — сообщил исполнитель.

Ранее Киркоров признался, что его история отношений с певицей и Аллой Пугачевой начиналась с песни «Я не Рафаэль» и завершилась композицией «Немного жаль». По словам артиста, Примадонна вдохновляла его и была музой. Киркоров также рассказал, что тяжело переживал расставание с бывшей женой. Певец добавил, что именно тогда родились такие замечательные песни, как «Жестокая любовь», «Полетели», Снег», «Просто подари».

До этого народный артист РСФСР Сергей Шакуров назвал себя капризным и требовательным к первоисточнику. По словам артиста, эти качества объясняются желанием расти в профессии. Шакуров также обратил внимание на то, что с возрастом требования к себе у него становятся еще жестче.