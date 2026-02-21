«Я очень капризный»: актер Шакуров объяснил свою требовательность

Народный артист РСФСР Сергей Шакуров назвал себя капризным и требовательным к первоисточнику актером. По его словам, которые приводит информационная служба «Вести», его требовательность объясняется желанием расти в профессии.

Я очень капризный и очень требовательный к первоисточнику. Для меня это главное, поскольку я все-таки артист театральный, и я рожден и выучен на этом. Для меня главное — первый источник. Все остальное — потом, кто режиссер, где снимается, — отметил он.

Артист, сыгравший отца Владимира Высоцкого в биографическом фильме Петра Буслова «Высоцкий. Спасибо, что живой», обратил внимание на то, что с возрастом требования к себе у него становятся еще жестче. По его словам, он не хочет повторяться.

Шакуров за роль в мини-сериале «Брежнев» был удостоен премий ТЭФИ (2005, номинация «Исполнитель мужской роли в телевизионном фильме/сериале») и «Золотой орел» (2006, категория «Лучшая мужская роль на телевидении»). В 2017 г. получил премию «Золотой орел» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» («Экипаж»).

Ранее бурное обсуждение среди поклонников вызвала внешность актрисы Светланы Пермяковой после существенного похудения. На селфи, сделанных в кафе, знаменитость запечатлена в атласной блузе и очках с прозрачными линзами. Короткие волосы она уложила, зачесав назад, и отказалась от использования косметики.