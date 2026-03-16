16 марта 2026 в 12:39

Следователи активизировались после гибели человека в Москве-реке

Следователи возбудили дело после гибели человека в акватории Москвы-реки

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели человека в акватории Москвы-реки, сообщили РИА Новости в Следственном комитете на транспорте. Дело квалифицировано по части 2 статьи 263 УК РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека), — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что два человека катались на каноэ по Москве-реке и попали под винты речного трамвая. Инцидент произошел напротив причала в районе Филевского парка, когда пассажирское судно сдавало назад. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Один человек смог самостоятельно выбраться на сушу. Спасатели ведут поиск пострадавшего пассажира лодки.

Москва-река
смерти
уголовные дела
следователи
Путин созвонился с премьер-министром африканской страны
В Кремле ответили на вопрос о месте новых переговоров России и Украины
Хуснуллин раскрыл потери среди рабочих при строительстве в новых регионах
ВСУ лишились важных энергетических объектов
Израиль снова обрушил свои ракеты на правительственные здания в Иране
Родителей призвали не отпускать детей одних на прогулки у водоемов
Кинокритик назвал тенденции премии «Оскар»
ПВО отразила новую атаку дронов на Москву
Почти 500 украинских БПЛА сбили за сутки
TikTok оштрафовали на крупную сумму
В Сети появились спутниковые снимки с последствиями удара по порту Фуджейра
Утренний «Искандер» по Киеву, взрыв на Майдане: удары по Украине 16 марта
Доброкачественное образование угрожает лицу российской певицы
МИД РФ назвал инициативу Путина о саммите «пятерки» СБ ООН особо актуальной
Защита Лерчек просит приостановить производство по ее делу
Азиатская страна значительно увеличила закупки российской нефти
Раскрыта коварная цель ВСУ в массированных атаках на Россию
Следователи активизировались после гибели человека в Москве-реке
Юрист рассказала о правилах вступления в наследство
«Героический поступок»: Васильев восхитился успехами паралимпийцев из РФ
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

