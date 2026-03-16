Следователи активизировались после гибели человека в Москве-реке

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели человека в акватории Москвы-реки, сообщили РИА Новости в Следственном комитете на транспорте. Дело квалифицировано по части 2 статьи 263 УК РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека), — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что два человека катались на каноэ по Москве-реке и попали под винты речного трамвая. Инцидент произошел напротив причала в районе Филевского парка, когда пассажирское судно сдавало назад. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Один человек смог самостоятельно выбраться на сушу. Спасатели ведут поиск пострадавшего пассажира лодки.