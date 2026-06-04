В РАНХиГС назвали средний возраст госслужащих РАНХиГС: средний возраст госслужащих в России достиг 42 лет

Средний возраст государственных служащих в России составляет 42 года, заявил РИА Новости ректор Президентской академии РАНХиГС Алексей Комиссаров на полях Петербургского международного экономического форума. По его словам, текущий показатель отражает баланс между опытом и притоком новых кадров в систему государственной службы.

Средний возраст госслужащих у нас в стране — 42 года. Я думаю, что это такой хороший показатель, — отметил Комиссаров.

Он пояснил, что на государственной службе работают специалисты, обладающие необходимым опытом и профессиональными знаниями. При этом в отрасль продолжают приходить молодые сотрудники.

Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что в России не стоит увеличивать возрастной предел молодежи до 39 лет. По его мнению, к этому времени человек уже должен завести несколько детей.

До этого главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева заявила, что людей до 39 лет можно считать молодыми с биологической точки зрения. По ее словам, увеличение продолжительности жизни и замедление старения организма влияют на смещение возрастных границ.