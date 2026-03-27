27 марта 2026 в 07:55

Россиянам объяснили, на сколько работ можно трудоустроиться официально

Подольская: россияне могут устроиться официально сразу на две и более работ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российское законодательство не запрещает своим гражданам трудиться сразу на нескольких работах, пояснила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская в беседе с РИА Новости. По ее словам, совместительство допускается при условии, что графики не пересекаются, а основное место работы остается приоритетным.

Работа одновременно на двух и более местах официально допускается и регулируется Трудовым кодексом РФ в форме совместительства, — сказала Подольская.

Совместительство может быть внутренним — у одного работодателя, или внешним — у разных. Трудовая книжка ведется только по основному месту, а записи о дополнительной работе вносятся только по желанию сотрудника. Условия работы в обязательном порядке фиксируются в трудовом договоре.

Однако эксперт предупреждает: совместительство запрещено для несовершеннолетних, работников вредных производств (если по основному месту условия аналогичные), водителей и некоторых других категорий, для которых установлены законодательные ограничения. Остальные граждане могут спокойно увеличивать свой доход, законно оформляясь на вторую или даже третью работу.

Ранее сообщалось, что, работая в разных сферах сразу, нужно выстроить жесткую систему самодисциплины и бережного отношения к своему организму. Только соблюдая баланс можно сохранить здоровье и рассудок.

работа
эксперты
РАНХиГС
трудоустройство
