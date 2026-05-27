HR-эксперт раскрыл, откажется ли бизнес от применения ИИ из-за дороговизны

Представители бизнеса не станут полностью отказываться от использования ИИ даже из-за его дороговизны, заявил в беседе с 360.ru HR-эксперт Гарри Мурадян. По его словам, при этом многие предприниматели осознали, что офисные специалисты, которых сейчас много на рынке, обходятся гораздо дешевле чем нейросети.

Мы наблюдаем период охлаждения после некого хайпа. Компании переходят от идеи заменить полностью людей на ИИ к формату: «А как ИИ может повысить КПД сотрудника?» Причем надо понимать, что любое внедрение ИИ дает эффект через два-три года. ИИ не может автоматизировать процесс полностью, он может автоматизировать только определенные задачи, — подчеркнул Мурадян.

Он отметил, что внедрение искусственного интеллекта в работу требует обучения всей рабочей команды. По его словам, даже если заменить нейросетью весь процесс, то результат ее работы в любом случае будет проверять человек, которого нужно научить грамотно управлять ИИ. В итоге расходы бизнеса не уменьшаются, а увеличиваются.

Ранее председатель журналистов Москвы Павел Гусев заявил, что искусственный интеллект никогда не сможет заменить талантливого и умного представителя СМИ. Эксперт подчеркнул, что сам с осторожностью относится к внедрению нейросетей в сферу медиа.