27 мая 2026 в 14:49

Названо имя нового президента Федерации велосипедного спорта России

Олег Сиенко стал президентом Федерации велосипедного спорта России

Олег Сиенко Олег Сиенко Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Бизнесмен Олег Сиенко стал президентом Федерации велосипедного спорта России, сообщает РИА Новости. Это решение было принято на отчетно-выборной конференции ФВСР в Москве.

Единственным кандидатом на пост президента стал Сиенко, сменив Юрия Кучерявого, который руководил федерацией с ноября 2024 года. Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев ранее сообщил о выдвижении Сиенко.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту (от ЛДПР) Дмитрий Свищев заявил, что серебряная медаль на Олимпиаде-2026 ски-альпиниста Никиты Филиппова станет толчком для развития этого вида спорта.

До этого депутат рассказал, что главная цель ужесточения лимита на легионеров в Российской премьер-лиге — возможность дать детям и молодежи попасть в лучшие клубы страны. Он отметил, что прекрасно понимает позицию министра спорта в этом вопросе.

