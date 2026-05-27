Названо имя нового президента Федерации велосипедного спорта России

Бизнесмен Олег Сиенко стал президентом Федерации велосипедного спорта России, сообщает РИА Новости. Это решение было принято на отчетно-выборной конференции ФВСР в Москве.

Единственным кандидатом на пост президента стал Сиенко, сменив Юрия Кучерявого, который руководил федерацией с ноября 2024 года. Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев ранее сообщил о выдвижении Сиенко.

