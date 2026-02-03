Российский гонщик показал рекордный результат в Турции Гонов установил рекорд России и вышел в финал ЧЕ по велоспорту

Российский велогонщик Лев Гонов вышел в финал чемпионата Европы по трековому велоспорту в дисциплине индивидуального преследования, передают «Известия». Турнир проходит в турецком городе Конья.

В полуфинале Гонов установил новый рекорд России, показав время 4 минуты 2,281 секунды. Лучший результат на этом этапе продемонстрировал датчанин Юэль Скивильд — 4 минуты 01,365 секунды. Финал мужской гонки преследования состоится вечером 3 февраля. Россияне и белорусы участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе и только в личных дисциплинах.

Тем временем российских фигуристов Татьяну Тотьмянину и Максима Маринина включили в ролик Международного олимпийского комитета (МОК) об Играх в Турине. На тех соревнованиях они стали победителями в парном катании.

До этого итальянская биатлонистка Ребекка Пасслер была отстранена от участия в домашних Олимпийских играх 2026 года из-за положительной допинг-пробы. В ее организме нашли запрещенный препарат, который в основном применяется для лечения онкологических заболеваний.