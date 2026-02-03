Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 13:37

Биатлонистку выгнали из сборной Италии перед Олимпиадой-2026

Итальянскую биатлонистку Ребекку Пасслер отстранили от ОИ-2026 из-за допинга

Ребекка Пасслер Ребекка Пасслер Фото: IMAGO/Marcel Hilger/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Итальянская биатлонистка Ребекка Пасслер отстранена от участия в домашних Олимпийских играх 2026 года из-за положительной допинг-пробы, сообщает пресс-служба Федерации зимних видов спорта Италии (FISI). В ее организме был обнаружен запрещенный препарат, применяемый в основном для лечения онкологических заболеваний.

Федерация уже расследует инцидент и намерена оказать поддержку своей спортсменке во всех соответствующих случаях. Крайне важно разобраться в этом деле, чтобы устранить любые недоразумения, которые могут серьезно повлиять на карьеру Ребекки и имидж федерации, — заявил президент FISI Флавио Рода.

Пасслер 24 года. В текущем сезоне Кубка мира она занимает 33-е место в общем зачете. На юниорском и молодежном уровне она завоевала семь медалей чемпионатов мира. На КМ дважды становилась бронзовым призером в эстафете.

Ранее исследование показало, что некоторые скандинавские спортсмены сознательно отказываются от интимных отношений, опасаясь попадания в организм запрещенных веществ. Также свыше 60% респондентов заявили, что избегают употребления БАДов, некоторых лекарств, косметики и мазей.

биатлонисты
отстранения
допинги
Олимпиада
Италия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Армения открестилась от участия в ОДКБ
В Госдуме объяснили выдвижение Уорша на пост главы ФРС
Девушка попыталась поджечь ТЦ и «попалась» росгвардейцам
В Омске водитель легковушки устроил ДТП и вылетел из машины
Автоюрист оценил ужесточение правил техосмотра машин
Эксперт объяснила, когда громкий смех может стать причиной для увольнения
В афганских вузах будут учить медицине пророка
ВЦИОМ раскрыл, как часто россияне сталкиваются со сверхурочной работой
Врач предупредила о последствиях покраснения рук на морозе
«Они дождутся»: депутат о словах Рютте про войска НАТО на Украине
«Война против всех»: политолог назвал главную жертву файлов Эпштейна
Волонтер раскрыла неизвестные детали обнаружения тела Паши из Петербурга
Врач напомнила о разрушительном влиянии вейпов на организм подростков
Хакеры «уронили» сервис ТЦК, через который людей отправляют на фронт
Песков назвал морозы в Москве обычным явлением
Эпштейн обсуждал с разрабом Call of Duty «индоктринацию детей»
Биатлонистку выгнали из сборной Италии перед Олимпиадой-2026
На Солнце произошла мощная вспышка
Операция в КНР, особняк за 500 млн, отношения с шаманом: как живет Гагарина
Юрист ответил, как могут наказать семью напавшего на школу в Уфе ученика
Дальше
Самое популярное
Контрразведка России предупредила Лукашенко о «длинных ушах» американцев
Страны СНГ

Контрразведка России предупредила Лукашенко о «длинных ушах» американцев

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.