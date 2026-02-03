Биатлонистку выгнали из сборной Италии перед Олимпиадой-2026 Итальянскую биатлонистку Ребекку Пасслер отстранили от ОИ-2026 из-за допинга

Итальянская биатлонистка Ребекка Пасслер отстранена от участия в домашних Олимпийских играх 2026 года из-за положительной допинг-пробы, сообщает пресс-служба Федерации зимних видов спорта Италии (FISI). В ее организме был обнаружен запрещенный препарат, применяемый в основном для лечения онкологических заболеваний.

Федерация уже расследует инцидент и намерена оказать поддержку своей спортсменке во всех соответствующих случаях. Крайне важно разобраться в этом деле, чтобы устранить любые недоразумения, которые могут серьезно повлиять на карьеру Ребекки и имидж федерации, — заявил президент FISI Флавио Рода.

Пасслер 24 года. В текущем сезоне Кубка мира она занимает 33-е место в общем зачете. На юниорском и молодежном уровне она завоевала семь медалей чемпионатов мира. На КМ дважды становилась бронзовым призером в эстафете.

