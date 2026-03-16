Бизнесмен нашел связь конфликта на Украине с библейским пророчеством Дотком: конфликт на Украине был развязан ради исполнения библейского пророчества

Конфликт на Украине был развязан ради исполнения библейского пророчества, высказал мнение американский предприниматель, основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega Ким Дотком. На своей странице в соцсети X он указал, что за европейскими элитами и президентом Украины Владимиром Зеленским стоит Израиль.

Логика больше не работает. Международное право — это пережиток прошлого. Евреи верят, что настало время вернуть Мессию. Это все объясняет. Рабство лидеров ЕС и [президента США Дональда] Трампа библейскому пророчеству — это глупо, но правда, — написал он.

По словам Доткома, конфликт на Украине — лишь часть большой головоломки. Он обратил внимание на то, что «Зеленский — еврей», и связал это с пророчеством. Бизнесмен считает, что позже всплывут факты, доказывающие, что Израиль изначально стоял за эскалацией в надежде спровоцировать российскую военную операцию.

Бизнесмен также сделал пугающий прогноз относительно дальнейшего развития событий. По его словам, конфликт может перерасти в ядерную фазу. При этом Дотком выразил уверенность, что Россия и Китай не останутся безучастными наблюдателями. Он также обратился к Северной Корее с призывом предотвратить «принесение человечества в жертву».

Ранее израильские военно-воздушные силы нанесли новую серию ударов по иранской столице. Атаке подверглись правительственные объекты в Тегеране. Операция продолжается, детали не раскрываются.