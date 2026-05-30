30 мая 2026 в 16:05

Медведи начали разгуливать по улицам Магадана

Жители Магадана сообщили о появлении медведей на окраинах города

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Начальник отдела департамента Госохотнадзора Министерства природных ресурсов Магаданской области Анна Борисова сообщила, что охотоведы неоднократно посещали жителей Магадана, которые сообщали о появлении медведей на периферии города. Власти региона официально определили санитарную зону вокруг населенных пунктов Магаданской области, к которой медведи не должны приближаться, передает РИА Новости.

Борисова добавила, что сотрудники управления посещали как отсыпку, где фиксировали медведей у моря, так и Садовую улицу в дачном районе. Данные территории взяты под контроль, особей не нашли. Были обнаружены следы, которые вели далеко и высоко в лесной массив. Тем не менее данная территория находится под особым контролем. Ее периодически осматривают.

Ранее в Иркутской области житель Усть-Кута спас осиротевшего и голодного медвежонка, которого обнаружил рядом со своим участком. Мужчина убедился, что детеныш совсем один, и предложил ему молоко с рыбой. После этого он сразу обратился в профильные органы. Инспекторы нашли животному новый дом в Сибирском зоопарке в поселке Никола.

До этого в районе Малышева Лога в Калтане заметили медведицу с детенышами. В Министерстве лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса заверили, что ситуация не представляет опасности.

