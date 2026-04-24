24 апреля 2026 в 08:11

Трое россиян сгорели заживо при пожаре в частном доме

В Магадане пожар в частном доме унес жизни трех человек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Мужчина и две женщины погибли во время пожара в частном доме в поселке Ола Магаданской области, передает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. Трагический инцидент произошел поздно вечером 23 апреля. По данным ведомства, пожарные прибыли к месту тушения возгорания через две минуты после вызова. В этот момент уже горела крыша дома.

Огнеборцы локализовали возгорание в течение 24 минут. В доме были обнаружены тела мужчины и двух женщин, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, площадь пожара достигла 60 кв. м. Его тушили 13 специалистов на пяти единицах техники. Причины и обстоятельства происшествия пока неизвестны.

Ранее в Москве прогремел взрыв в многоэтажном доме на Загорьевской улице. В квартире взорвалась микроволновка. Сообщается, что хлопок был такой силы, что ударной волной вынесло балкон.

Также при пожаре в жилом доме в Благовещенске погибли три человека. Среди них был один ребенок. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося и устанавливаются точные причины возгорания. Возбуждено уголовное дело.

Регионы
Магадан
пожары
погибшие
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
