Трое россиян сгорели заживо при пожаре в частном доме В Магадане пожар в частном доме унес жизни трех человек

Мужчина и две женщины погибли во время пожара в частном доме в поселке Ола Магаданской области, передает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. Трагический инцидент произошел поздно вечером 23 апреля. По данным ведомства, пожарные прибыли к месту тушения возгорания через две минуты после вызова. В этот момент уже горела крыша дома.

Огнеборцы локализовали возгорание в течение 24 минут. В доме были обнаружены тела мужчины и двух женщин, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, площадь пожара достигла 60 кв. м. Его тушили 13 специалистов на пяти единицах техники. Причины и обстоятельства происшествия пока неизвестны.

Ранее в Москве прогремел взрыв в многоэтажном доме на Загорьевской улице. В квартире взорвалась микроволновка. Сообщается, что хлопок был такой силы, что ударной волной вынесло балкон.

Также при пожаре в жилом доме в Благовещенске погибли три человека. Среди них был один ребенок. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося и устанавливаются точные причины возгорания. Возбуждено уголовное дело.