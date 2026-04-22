22 апреля 2026 в 18:35

Ребенок и двое взрослых погибли при пожаре в российском городе

«112»: в пожаре в Благовещенске погибли три человека, в том числе ребенок

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Три человека, среди которых один ребенок, погибли в результате пожара в жилом доме в Благовещенске, сообщил Telegram-канал «112». Чрезвычайное происшествие произошло на улице Пионерской.

Одного несовершеннолетнего пострадавшего удалось реанимировать, уточнили в канале. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося и устанавливаются точные причины возгорания.

Ранее сообщалось, что пять человек пострадали при пожаре в 16-этажном жилом доме на проспекте Вернадского в Москве, еще пятерых, включая ребенка, удалось эвакуировать. Как рассказал представитель экстренных служб, с верхних этажей спасли 10 человек, в том числе одного несовершеннолетнего.

До этого четыре человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Нижегородской области. Спасатели эвакуировали 14 человек. По информации МЧС, к моменту прибытия первых подразделений наблюдалось открытое горение в двух квартирах, а площадь пожара составила 80 квадратных метров. В тушении огня были задействованы 12 сотрудников МЧС России и шесть единиц техники.

