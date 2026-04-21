Пять человек пострадали при пожаре в жилом доме на западе Москвы

Пять человек пострадали при пожаре в 16-этажном жилом доме на проспекте Вернадского в Москве, еще пятерых, включая ребенка, удалось эвакуировать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. С верхних этажей спасли 10 человек, в том числе одного несовершеннолетнего.

В квартире на седьмом этаже и балконе восьмого этажа 16-этажного жилого дома происходило возгорание личных вещей и мебели на общей площади 43 квадратных метра. <...> После проверки медиками пять взрослых из числа спасенных были признаны пострадавшими, — говорится в сообщении.

Ранее четыре человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Нижегородской области. Спасатели эвакуировали 14 человек. По информации МЧС, к моменту прибытия первых подразделений наблюдалось открытое горение в двух квартирах, а площадь пожара составила 80 кв. м.

В деревне Потаповское Московской области до этого мать выкинула ребенка из окна, спасая его при пожаре. Женщина с пятилетним сыном оказалась заблокирована на мансарде.