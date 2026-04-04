Мать выбросила пятилетнего сына из окна, спасая его от огня Жительница Подмосковья с сыном на руках сбежала из горящего дома из окна

В деревне Потаповское Воскресенского района Московской области произошел пожар в частном доме, унесший жизни двух человек, сообщает MK.RU. Женщина, оказавшаяся отрезанной огнем на мансарде вместе с пятилетним сыном, решилась на отчаянный шаг ради спасения ребенка и выбросила его из окна.

После этого мать следом выпрыгнула из окна. Находившиеся в доме муж и девятилетний сын спастись не смогли и погибли от отравления угарным газом. В настоящее время выжившие мать и ребенок экстренно госпитализированы с травмами различной степени тяжести. На месте трагедии работают эксперты.

