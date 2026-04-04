04 апреля 2026 в 11:03

Мать выбросила пятилетнего сына из окна, спасая его от огня

Жительница Подмосковья с сыном на руках сбежала из горящего дома из окна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В деревне Потаповское Воскресенского района Московской области произошел пожар в частном доме, унесший жизни двух человек, сообщает MK.RU. Женщина, оказавшаяся отрезанной огнем на мансарде вместе с пятилетним сыном, решилась на отчаянный шаг ради спасения ребенка и выбросила его из окна.

После этого мать следом выпрыгнула из окна. Находившиеся в доме муж и девятилетний сын спастись не смогли и погибли от отравления угарным газом. В настоящее время выжившие мать и ребенок экстренно госпитализированы с травмами различной степени тяжести. На месте трагедии работают эксперты.

Ранее сообщалось, что причиной мощного взрыва в многоэтажке на Красносельском шоссе в Санкт-Петербурге стали опасные кухонные эксперименты местного жителя с пиротехникой. По информации источника, мужчина пытался самостоятельно изготовить наполнение для страйкбольных гранат, однако в процессе химической варки состав сдетонировал.

До этого в Екатеринбурге случился пожар рядом с пансионатом «Анастасия». Очевидцы сообщили, что всех пенсионеров эвакуировали и разместили на матрасах на свежем воздухе. В МЧС уточнили, что информации о пострадавших не поступало.

Происшествия
Регионы
Подмосковье
пожары
матери
дети
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

