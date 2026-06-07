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07 июня 2026 в 19:34

Пьяные хулиганы распылили огнетушитель на детской выставке в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В одном из торгово-развлекательных центров Приморского района Санкт-Петербурга нетрезвая компания сорвала детскую интерактивную выставку, распылив содержимое огнетушителя в трех залах, сообщает 78.ru в Telegram. Пена покрыла шторы, потолок и пол, повредив экспонаты.

Представитель выставки Сергей рассказал, что ущерб оценивается как минимум в полмиллиона рублей, поскольку часть арт-объектов придется заменить и потребуется глубокая профессиональная уборка. Он пояснил, что из-за случившегося выставка не смогла открыться в назначенное время — в залах грязно и невозможно дышать.

Один из хулиганов уже задержан. Нарушители отказались возмещать причиненный ущерб, предложив оплатить лишь часть суммы, необходимой для уборки.

Ранее следователи возбудили уголовное дело против пьяных хулиганов, которые прикуривали от Вечного огня в подмосковном Реутове. Это случилось ночью 28 мая. Оперативники делают все возможное, чтобы в кратчайшие сроки установить личности вандалов и задержать их для проведения следственных действий.

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