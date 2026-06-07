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07 июня 2026 в 20:00

Эпидемия наркомании в войсках Британии довела Лондон до отчаянного шага

The Sun: 125 тыс. британских солдат проверят на наркотики

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Британская армия выделила 18 млн фунтов стерлингов (1,8 млрд рублей) на борьбу с распространением наркомании среди военнослужащих, сообщает газета The Sun. Командование запустило масштабную кампанию, цель которой — искоренить употребление запрещенных веществ в армейской среде.

Особое беспокойство у руководства вызывает рост числа солдат с зависимостью от различных наркотиков, а также применение некоторых препаратов для быстрого наращивания мышечной массы. В рамках этой антинаркотической инициативы проверки могут пройти 125 тыс. человек личного состава.

Ранее источник в Королевском военно-морском флоте Великобритании заявил, что ведомство планирует потратить до 200 тыс. фунтов стерлингов (20,2 млн рублей) на модернизацию женского армейского обмундирования, что вызвало споры из-за претензий к ряду деталей кроя. Информатор считает подобные траты неоправданными и не соответствующими нынешним бюджетным приоритетам флота.

Ранее член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов заявил, что Соединенное Королевство планирует использовать оборонный альянс с Польшей для лоббирования собственных интересов на европейском континенте. Эксперт напомнил, что тесные отношения между британцами и поляками сформировались еще в период Второй мировой войны.

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