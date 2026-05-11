ВС Британии планируют потратить сотни тысяч фунтов на перешив женской формы ВМС Британии планируют потратить 200 тыс. фунтов на обновление женской формы

В Великобритании ВМС планируют направить до 200 тысяч фунтов стерлингов (около 20,2 млн рублей) на обновление женской военной формы, передает Times. Решение вызвало обсуждение на фоне претензий к отдельным элементам дизайна.

Источник в ВМС Британии заявил, что считает такие расходы чрезмерными и не соответствующими текущим финансовым приоритетам ведомства. Он также отметил, что поводом для изменений стали замечания к расположению пуговиц на форме, которое ранее вызывало вопросы внутри структуры.

По данным СМИ, инициатива уже подверглась критике на фоне дефицита оборонного бюджета в стране. В обществе обсуждается целесообразность таких трат в условиях более серьезных финансовых задач военного ведомства.

Ранее бывший глава объединенного командования Вооруженных сил Соединенного королевства, соавтор стратегического оборонного обзора правительства Ричард Бэрронс рассказал: Великобритания не сможет купить новые вооружения вплоть до 2030 года. Из-за нехватки финансирования, по его словам, военные могут лишь «думать» о подготовке к войне, а оборонные компании вынуждены переносить производство за границу.