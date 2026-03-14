Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 марта 2026 в 17:27

Ученый объяснил, зачем медикам форма разных цветов

Ректор ПСПбГМУ Багненко: цветная форма медиков нужна для безопасности пациентов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Различия в цветах униформы медработников помогают определить роль каждого специалиста в команде и повышают безопасность пациентов, такое объяснение в интервью РИА Новости дал ректор Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова Сергей Багненко. По его словам, современная униформа медработников не ограничивается традиционным белым халатом и варьируется в зависимости от поставленных задач.

Цветовая гамма в одежде медиков призвана обозначить роль каждого в команде, обеспечивает безопасность пациента, — сказал Багненко.

Ректор ПСПбГМУ пояснил, что в медицинской практике используется специальное операционное белье, костюмы для сотрудников скорой помощи с теплыми куртками и отличительной символикой. Кроме того, цветовая дифференциация применяется при работе в командах, чтобы визуально выделять хирургов, анестезиологов, средний и младший медперсонал.

При этом Багненко подчеркнул, что, несмотря на функциональное разнообразие спецодежды, белый халат остается главным символом принадлежности к медицине. По его убеждению, этот элемент униформы всегда будет сохранять свою роль, и это ни у кого не вызывает сомнений. Медицинская одежда, добавил он, также должна учитывать условия труда, температурный режим и быть удобной для восприятия.

Ранее Минздрав РФ представил рекомендации по цвету формы для медработников в зависимости от должности. Руководящий состав будет носить фиолетовую одежду, врачи — темно-зеленую, средний медперсонал — салатовую, а младший — лавандовую.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Затворничество, конфликт с Пугачевой, США: куда пропала Жанна Агузарова
Трамп прокомментировал «уничтожение» самолетов США в Саудовской Аравии
Дипломаты ОАЭ ранены в Ираке из-за удара БПЛА
Собянин отчитался о сбитии летевших на Москву дронов
МИД России описал дальнейшие планы на Венесуэлу
«Ответ на агрессию»: Иран отомстил США за атаку на свои банки
Азартный тренер превратил поездку детей в Кисловодск в криминальный триллер
Трамп одной просьбой поставил под сомнение мощь армии США в иранской войне
Еще три беспилотника сбили на подлете к Москве
Тропический цветок может исчезнуть из букетов россиян
Политолог ответил, как долго Украина может затягивать переговорный процесс
Ученый объяснил, зачем медикам форма разных цветов
Пушилин ответил, насколько хорош «Купол Донбасса»
XIII Бакинский Глобальный форум завершил свою работу
Студент-иностранец напал на преподавательницу
Силовики провели обыски у нотариуса, участвовавшего в обмане генерала ВОВ
Перечислены четыре главных просчета Трампа в Иране
Ребенок добился ареста отца и спас мать от избиения железной трубой
Известный философ и критик политики Запада умер в Германии
Фильм с Ивлеевой, молодая жена, мнение об СВО: как живет актер Сергей Пиоро
Дальше
Самое популярное
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Общество

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.