Ученый объяснил, зачем медикам форма разных цветов

Различия в цветах униформы медработников помогают определить роль каждого специалиста в команде и повышают безопасность пациентов, такое объяснение в интервью РИА Новости дал ректор Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова Сергей Багненко. По его словам, современная униформа медработников не ограничивается традиционным белым халатом и варьируется в зависимости от поставленных задач.

Цветовая гамма в одежде медиков призвана обозначить роль каждого в команде, обеспечивает безопасность пациента, — сказал Багненко.

Ректор ПСПбГМУ пояснил, что в медицинской практике используется специальное операционное белье, костюмы для сотрудников скорой помощи с теплыми куртками и отличительной символикой. Кроме того, цветовая дифференциация применяется при работе в командах, чтобы визуально выделять хирургов, анестезиологов, средний и младший медперсонал.

При этом Багненко подчеркнул, что, несмотря на функциональное разнообразие спецодежды, белый халат остается главным символом принадлежности к медицине. По его убеждению, этот элемент униформы всегда будет сохранять свою роль, и это ни у кого не вызывает сомнений. Медицинская одежда, добавил он, также должна учитывать условия труда, температурный режим и быть удобной для восприятия.

Ранее Минздрав РФ представил рекомендации по цвету формы для медработников в зависимости от должности. Руководящий состав будет носить фиолетовую одежду, врачи — темно-зеленую, средний медперсонал — салатовую, а младший — лавандовую.