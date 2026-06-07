Аллергия, аритмия, супербактерии: чем опасен прием антибиотиков без рецепта

Бесконтрольный прием антибактериальных препаратов становится серьезной проблемой во всем мире, и Россия — не исключение. Врачи бьют тревогу, поскольку пациенты самостоятельно принимают рецептурные лекарства даже при появлении первых признаков ОРВИ. В Госдуме подняли вопрос антибиотикорезистентности — современного бича здравоохранения. Чем опасно самолечение, запретят ли свободную продажу антибиотиков — в материале NEWS.ru.

Правда ли, что россияне злоупотребляют антибиотиками

Чрезмерное употребление антибиотиков в России остается серьезной проблемой, рассказал NEWS.ru член Союза педиатров России Дмитрий Малых.

«Несмотря на то что антибиотики относятся к рецептурным препаратам, на практике многие пациенты до сих пор могут приобрести их без назначения врача или используют остатки из домашней аптечки. В результате люди начинают принимать антибиотики при вирусных инфекциях — гриппе или другой ОРВИ, где они совершенно бесполезны», — сказал специалист.

Врач-терапевт, научный журналист Алексей Водовозов в беседе с NEWS.ru подтвердил, что у обычного человека не может быть состояния, когда он посидит, подумает и решит: «Пойду куплю антибиотик».

«Это чисто врачебные препараты, которые нельзя принимать, „потому что в прошлый раз было то же самое“. Это нужно делать четко по показаниям, в конкретных дозировках, полным курсом, иначе нет никакого смысла», — сказал эксперт.

Антибиотики — препараты, которые действуют против бактерий: либо уничтожают их, либо останавливают их размножение, объяснила в беседе с NEWS.ru кардиолог-реабилитолог Мария Чайковская.

«Важно понимать, что антибиотики не лечат вирусные инфекции, поэтому пить их при температуре, насморке или ломоте в теле не нужно. Это все равно что посыпать песком не обледенелую дорогу, а ковер в собственной квартире: сил потрачено много, грязи стало больше, а проблема так и осталась», — сказала она.

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К чему может привести бесконтрольный прием антибиотиков

Неконтролируемый прием антибиотиков крайне опасен. Он вносит негативный вклад в глобальную устойчивость микробов, объяснил Водовозов.

«Если при каждой ОРВИ глотать антибиотики, мы потом не сможем вылечить даже пневмококковую пневмонию, не говоря о чем-то более серьезном. Например, научным прорывом прошлого года назвали два новых антибиотика от гонореи. Казалось бы, что такого? Однако гонококк со множественной лекарственной устойчивостью — огромная проблема во всем мире. Случаи [заражения и смертей в наше время], к сожалению, есть», — пояснил собеседник.

Малых подтвердил, что главная опасность бесконтрольного приема антибиотиков — развитие антибиотикорезистентности.

«Бактерии постепенно становятся устойчивыми к препаратам, и со временем лекарства, которые раньше эффективно лечили инфекции, перестают работать. Всемирная организация здравоохранения считает антибиотикорезистентность одной из наиболее серьезных угроз для глобального здравоохранения», — сказал врач.

Помимо глобального влияния приема антибиотиков на резистентность, сам по себе неконтролируемый прием препаратов может нанести вред здоровью конкретного пациента. Так, некоторые антибиотики могут влиять на ритм сердца, провоцировать аритмии у предрасположенных людей, взаимодействовать с антидепрессантами, антиаритмиками, антикоагулянтами, статинами и другими сердечно-сосудистыми препаратами, уточнила Чайковская.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава РФ по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Роман Козлов заявил, что ежегодно дополнительные расходы российской системы здравоохранения, связанные с растущей устойчивостью микробов к антибиотикам, составляют минимум 13 млрд рублей. Резистентность делает такие лекарства менее эффективными. В итоге риски неблагоприятных исходов лечения становятся выше. Это означает, что врачам приходится подбирать пациентам альтернативное, иногда значительно более дорогостоящее и длительное лечение.

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Можно ли принимать антибиотики на всякий случай

Есть еще один важный момент, который не всегда очевиден: антибиотики «выстреливают» только по своим мишеням, уточнил Водовозов. Принимать их в целях профилактики без назначения врача нельзя.

«К тому же они задевают „побочками“ органы и системы человека — без этого, к сожалению, никак. Но если зловредных бактерий нет, а антибиотик загрузили в организм, то плюсов не будет совсем, а минусов — полный набор. Иногда антибиотики назначают до хирургической операции или стоматологического вмешательства, но там есть четкие обоснования. Кроме того, назначения делает врач. В остальных ситуациях при приеме на всякий случай люди основательно себе вредят», — пояснил врач.

Малых отметил, что неправильный прием антибиотиков может приводить к побочным эффектам: аллергическим реакциям, нарушениям микрофлоры кишечника, токсическому воздействию на печень и другим осложнениям. Особенно опасны ситуации, когда человек самостоятельно выбирает препарат, дозировку или прекращает лечение раньше времени после улучшения самочувствия, добавил педиатр.

Что надо знать при приеме антибиотиков

При приеме антибиотиков следует учитывать множество различных факторов, однако о некоторых из них знают даже не все врачи, пояснил Водовозов.

«Например, тетрациклиновая группа антибиотиков не любит молочные продукты, и это взаимно. Тетрациклины не уживаются с кальций-содержащими напитками, антацидами, препаратами железа, магния, цинка, поливитаминами и БАДами с минералами. Фторхинолоны нельзя совмещать со всем, что содержит кальций (молочные продукты прежде всего). Принимающему линезолид придется избегать больших количеств продуктов и напитков с высоким содержанием тирамина: выдержанные сыры, сыровяленое и ферментированное мясо, некоторые ферментированные продукты, соевый соус, квашеные и ферментированные продукты, непастеризованное пиво, часть красных вин. И это мы еще не касались вопросов лекарственного взаимодействия», — пояснил специалист.

Он подчеркнул, что антибиотики — мощное оружие против бактерий в руках грамотного врача.

«Но это точно не средство самообороны для пациентов», — сказал Водовозов.

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Запретят ли в РФ свободную продажу антибиотиков

Свободная продажа антибиотиков запрещена во многих странах мира, подтвердили NEWS.ru опрошенные специалисты. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов отметил, что бесконтрольный прием антибиотиков представляет серьезную угрозу для здоровья.

«Мы в Госдуме регулярно обсуждаем эти проблемы. Их немало, в том числе есть те, которые касаются ответственности за продажу антибиотиков без рецепта. Такая практика, к сожалению, в нашей стране все еще реализуется», — сказал парламентарий в разговоре с NEWS.ru.

Он подчеркнул, что вопросы антибиотикорезистентности крайне важны для России.

«Цели по ограничению распространения антимикробной резистентности отражены в Стратегии развития здравоохранения в РФ на период до 2030 года. Поэтому этот вопрос будет активно прорабатываться», — отметил он.

Чайковская подтвердила, что мировая медицинская практика стремится к тому, чтобы антибиотики отпускали строго по рецепту.

«Это мера медицинской безопасности. Врач должен понимать, есть ли признаки бактериальной инфекции, какой препарат нужен, в какой дозе и на какой срок с учетом сопутствующих заболеваний и принимаемых постоянно лекарств», — заявила она.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Жанна Чефранова заявила, что ведется разработка законопроекта, который запретит продажу рецептурных лекарств, включая антибиотики, без электронного назначения врача. Как ожидается, это позволит контролировать их оборот через систему мониторинга движения лекарственных препаратов. Эту же информацию в конце мая подтвердила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова. Источник NEWS.ru в профильном комитете Госдумы уточнил, что документ пока находится на стадии разработки.

Инсайдеры NEWS.ru в министерствах здравоохранения двух субъектов РФ ранее сообщили, что на самом высоком уровне вновь обсуждается норма, согласно которой продажа антибиотиков в аптеках будет жестко контролироваться. Фактически, утверждают они, стоит задача включить «красный свет» бесконтрольной торговле антибактериальными препаратами.

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