От язвы до непобедимых бактерий: чем опасно самолечение. Ликбез от врача

Привычка «заедать» любую ОРВИ антибиотиками и жаропонижающими средствами чревата осложнениями и проблемами со здоровьем, в том числе с печенью, рассказала в интервью NEWS.ru терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. Она объяснила, чем опасен бесконтрольный и самостоятельный прием обезболивающих, противовоспалительных и препаратов «от температуры».

Чем опасен самостоятельный прием жаропонижающих

Бесконтрольный прием жаропонижающих средств при сезонных ОРВИ ухудшает течение заболевания. Подобные препараты могут «скрыть» на время симптомы недуга, давая ложное ощущение выздоровления.

Это опасно, поскольку человек вернется к активному образу жизни и даже прекратит лечение, увеличивая риск осложнений. Кроме того, снижение температуры без улучшения общего состояния может затруднить диагностику и определение степени тяжести инфекции врачом.

Жаропонижающие препараты снижают температуру и облегчают лихорадочные состояния, но их бесконтрольное применение при ОРВИ может навредить. Лихорадка является естественной реакцией организма на вирусы.

Повышение температуры тела стимулирует иммунный ответ и мешает вирусам размножаться. Снижение температуры при умеренной лихорадке (до 38–38,5 градуса) может затруднить борьбу организма с инфекцией, что приведет к затягиванию заболевания.

Жаропонижающие препараты должны применяться только при высокой температуре или тяжелом состоянии, когда жар вызывает выраженный дискомфорт или риск осложнений. Без назначения врача и контроля дозировки легко превысить безопасную дозу средства, особенно если его часто принимать. Избыточное количество препарата может вызвать серьезное поражение печени, а также нарушить работу почек и ЖКТ.

Принимайте жаропонижающее только при реальной необходимости, если температура превышает 38,5 градуса или вызывает сильный дискомфорт. Строго следуйте инструкциям и не превышайте допустимую дозу. Для взрослых и детей она разная. Обращайтесь за медпомощью при тяжелых симптомах ОРВИ, особенно если высокая температура держится более трех дней или состояние ухудшается. Врач может порекомендовать дополнительные меры и назначить лечение, которое поможет облегчить симптомы без лишнего риска.

Не следует принимать обезболивающие и нестероидные препараты без назначения

Бесконтрольный прием обезболивающих и нестероидных противовоспалительных препаратов может быть опасен для детей и пожилых людей. НПВП раздражают слизистую желудка, что чревато гастритом или язвой.

Нестероидные противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен и аспирин, раздражают слизистую желудка, особенно при длительном применении или приеме на голодный желудок. Это может вызвать гастрит или даже язвенные поражения. У пациентов с хроническими заболеваниями желудка и кишечника, а также у пожилых людей риск осложнений еще выше.

Такие обезболивающие препараты, как аспирин, ибупрофен и парацетамол, которые часто принимают при ОРВИ для облегчения головной и мышечных болей, не борются с инфекцией. Их бесконтрольное использование может привести к неприятным последствиям.

Аспирин категорически противопоказан детям и подросткам до 16 лет при вирусных инфекциях, таких как грипп или ветряная оспа, из-за риска синдрома Рея — редкого, но смертельно опасного состояния, поражающего печень и мозг. У взрослых аспирин также может ухудшить течение вирусных инфекций и увеличить риск кровотечений.

Длительный прием НПВП без назначения врача может привести к ухудшению функции почек, которые и так испытывают повышенную нагрузку на фоне вирусных инфекций. Людям с нарушениями работы почек или склонностью к задержке жидкости особенно важно избегать частого приема обезболивающих без контроля врача.

Как антибиотики не лечат, а калечат

Главной опасностью бесконтрольного приема антибиотиков является появление супербактерий. Микроорганизмы становятся более устойчивыми к препаратам данного типа. Антибиотики применяются только при бактериальных инфекциях, при которых необходим точный подбор дозировки, длительности курса и наименования лекарства.

Самое серьезное последствие частого и необоснованного использования антибиотиков — развитие устойчивости бактерий к этим препаратам. Когда антибиотики применяются неправильно, бактерии могут адаптироваться к ним и стать нечувствительными. Это приводит к появлению супербактерий, против которых даже самые мощные антибиотики бессильны.

Чрезмерное употребление антибиотиков может ослабить собственные защитные механизмы организма, из-за чего человек станет более уязвимым перед болезнями. Антибиотики не только убивают вредные бактерии, но и уничтожают полезные микроорганизмы, поддерживающие здоровье кишечника и всей иммунной системы.

Это приводит к дисбактериозу, расстройствам пищеварения, нарушению обмена веществ и повышенной восприимчивости к инфекциям. Частое применение антибиотиков увеличивает риск возникновения аллергий, в том числе опасных реакций, таких как анафилактический шок. В некоторых случаях аллергия может развиться даже на ранее переносимые препараты.

