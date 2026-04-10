Кардиолог назвала неочевидную опасность ОРВИ для сердца

ОРВИ и грипп могут привести к миокардиту — воспалению сердечной мышцы, нарушениям ритма сердца и обострению хронических болезней этого органа, предупредила кардиолог Ирина Литвякова. По ее словам, переданным «Здоровье Mail», вирус атакует не только дыхательную, но и сердечно-сосудистую систему.

Во время ОРВИ у людей нередко возникает слабость, повышается температура тела и учащается сердечный ритм, отметила Литвякова. Сердце начинает работать в режиме повышенной нагрузки. Параллельно с этим воспаление в организме повреждает внутренний слой сосудов, повышая риск тромбозов и ухудшая микроциркуляцию.

По словам врача, иммунная система начинает распознавать собственные ткани организма как чужеродные. Именно этот механизм лежит в основе миокардита, способного развиваться даже после угасания острых симптомов. Его основные признаки: боль в груди, одышка в покое или от легкой нагрузки, аритмия, резкая слабость, отеки ног и щиколоток.

Ранее кардиолог Александр Рогачев заявил, что инфаркт миокарда представляет серьезную угрозу для людей, страдающих диабетом, гипертонией и ожирением. По его словам, при первых симптомах — сильной слабости и нарушениях ритма сердца — необходимо обратиться к врачу.