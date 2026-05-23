Экстремальная непогода в Москве: есть ли пострадавшие, что известно

Гроза с мощным ливнем накрыла Москву в ночь на субботу, 23 мая. Что известно о последствиях непогоды на данный момент, какая погода будет в столице в ближайшее время?

Что известно о непогоде в Москве ночью 23 мая

Ливень, гроза и град с порывами ветра до 17 метров в секунду продолжатся в Москве до утра, сообщили в канале столичного комплекса городского хозяйства в МАКСе.

«По уточненному прогнозу синоптиков, в ближайшие часы и до 09:00 23 мая местами в столице сохранятся ливень, гроза, град. При грозе усиление ветра с порывами до 17 м/с», — говорится в сообщении.

Москвичей призвали не укрываться под деревьями, не парковать вблизи них автомобили, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию на дороге.

Как пишет SHOT в МАКСе, молнии сверкают в разных частях столицы.

«Например, возле Ярославского шоссе, улицы Обручева и других местах. В некоторых районах области дошло до дождя и сильного ветра. Кроме того, жители столицы и Подмосковья сообщают о граде», — пишут авторы.

Кроме того, URA.ru со ссылкой на местных жителей пишет, что большая молния ударила по жилым домам в Москве.

«Молния разделилась и попала сразу по нескольким домам», — отмечается в публикации.

Синоптики ранее предупреждали жителей Москвы о возможных неблагоприятных погодных условиях, включая вероятность возникновения торнадо. В дополнение к молниям, город начинает стремительно затапливаться. В социальных сетях пользователи активно делятся видеозаписями, запечатлевшими мощные ливни.

При этом о последствиях непогоды или пострадавших пока не сообщалось.

Какая погода ждет москвичей в ближайшее время

На всю Центральную Россию надвигается холодный атмосферный фронт. Его зона протянулась от запада Поморья до Прибалтики и Белоруссии. Идут мощные ливни, больше всего осадков отмечено в Архангельской области (до 20 мм, 50% месячной нормы), Вологде (26 мм), Санкт-Петербурге (17 мм), Псковской (16 мм), Витебской (19 мм), Калининградской (32 мм) областях.

После относительно комфортных выходных (плюс 20–22 градуса) в Москву придут холода.

«Настоящее похолодание придет в центральные области европейской части России на следующей неделе: со вторника и практически до конца семидневки по ночам — плюс 5–10, днем — плюс 11–16 градусов, это климатическая норма последней декады апреля», — отмечает Михаил Леус.

Холодная погода задержится до конца весны. Пик похолодания придется на ночь 28 мая, отметил синоптик Евгений Тишковец.

«В четверг ожидается пик холода: в сумерках около плюс 5, днем всего плюс 8–13 градусов. Тяжесть летнего зноя бесследно исчезнет. Запахнет осенней прохладой. Календарная весна завершится на минорной ноте», — отметил синоптик.

ИА «Метеоновости» прогнозирует, что с началом лета температура начнет расти: примерно к 3 июня температура воздуха в Москве поднимется выше 20-градусных отметок.

