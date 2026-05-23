23 мая 2026 в 03:00

Российских штурмовиков готовят к встрече лицом к лицу с FPV-дронами

Инструкторы 164-й бригады ВС РФ обучают прибывших в зону спецоперации штурмовиков 25-й армии группировки «Запад» эффективно противодействовать FPV-дронам противника. Занятия проходят в условиях, максимально приближенных к боевым, с использованием учебных беспилотников, имитирующих реальные налеты, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным Богомол.

Когда человек прибыл на фронт, он еще не видел FPV-дроны ни разу, и не понимает, что это такое. Здесь он проходит подготовку, изучая, как правильно действовать против них. Как ему правильно действовать и как маневрировать при налете дронов противника, — уточнил военнослужащий.

Новобранцы учатся правильно маневрировать и стрелять по летающим целям, преодолевая физические нагрузки, усталость и одышку. В тренировках применяются именно FPV-дроны с подвешенными мишенями, чтобы характеристики целей соответствовали реальным боевым. Основной упор делается на развитие двух навыков — маневренности и меткости.

Такая подготовка позволяет повысить выживаемость бойца на поле боя, давая ему базовые, но критически важные навыки. Занятия направлены на то, чтобы штурмовик был готов к реальной угрозе с воздуха.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России в течение суток уничтожили зенитную самоходную установку германского производства Gepard. Также военные поразили используемые в интересах противника объекты топливно-энергетической инфраструктуры, пункты временной дислокации иностранных наемников и формирований ВСУ в 143 районах.

