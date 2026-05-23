23 мая 2026 в 02:00

Один человек пострадал в Новороссийске при атаке ВСУ

Оперштаб Кубани сообщил о пострадавшем жителе Новороссийска при атаке ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Новороссийске в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата пострадал один человек, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своих социальных сетях. Кроме того, на территории нефтебазы произошел пожар.

Пострадавший — мужчина, который в момент падения обломков находился на одной из городских улиц. Он госпитализирован для оказания необходимой помощи.

На нефтебазе загорелись несколько технических и административных зданий, а также фрагменты БПЛА упали на территории топливного терминала. В оперштабе уточнили, что жертв при пожаре нет. Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что мирная жительница погибла в результате целенаправленного удара беспилотника «Дартс» по гражданскому автомобилю в городе Севске. Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в своих социальных сетях проинформировал, что еще одна женщина, управлявшая машиной, получила осколочные ранения. Пострадавшую доставили в больницу и оказали необходимую помощь. Поврежденный автомобиль остается на месте происшествия, там работают оперативные и экстренные службы.

До этого стало известно, что дежурные средства противовоздушной обороны за шесть часов сбили над российскими регионами 41 украинский беспилотник. По подсчетам Минобороны РФ, противник в том числе попытался атаковать Крым.

