Тайцам рассказали об ухудшении состояния находящейся в коме принцессы Mothership: у находящейся в коме три года принцессы Таиланда развилась инфекция

Состояние старшей дочери короля Таиланда Рамы X Баджракитиябхи ухудшилось. Принцесса, находящаяся в коме с декабря 2022 года, столкнулась с новыми осложнениями на фоне инфекции в брюшной полости, вызванной воспалением кишечника, сообщает Mothership.

Три года назад 47-летняя Баджракитиябха потеряла сознание во время выгула собак из-за сердечного приступа. Сейчас у нее фиксируют пониженное давление, аритмию и проблемы со свертываемостью крови, при этом врачи констатируют прогрессирующее ухудшение.

До болезни принцесса была дипломатом: представляла Таиланд в ООН, а с 2012 по 2014 год занимала пост посла в Австрии. Она не замужем и не имеет детей. Медики продолжают бороться за жизнь принцессы, однако прогнозы остаются неблагоприятными.

