23 мая 2026 в 00:48

Тайцам рассказали об ухудшении состояния находящейся в коме принцессы

Mothership: у находящейся в коме три года принцессы Таиланда развилась инфекция

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Состояние старшей дочери короля Таиланда Рамы X Баджракитиябхи ухудшилось. Принцесса, находящаяся в коме с декабря 2022 года, столкнулась с новыми осложнениями на фоне инфекции в брюшной полости, вызванной воспалением кишечника, сообщает Mothership.

Три года назад 47-летняя Баджракитиябха потеряла сознание во время выгула собак из-за сердечного приступа. Сейчас у нее фиксируют пониженное давление, аритмию и проблемы со свертываемостью крови, при этом врачи констатируют прогрессирующее ухудшение.

До болезни принцесса была дипломатом: представляла Таиланд в ООН, а с 2012 по 2014 год занимала пост посла в Австрии. Она не замужем и не имеет детей. Медики продолжают бороться за жизнь принцессы, однако прогнозы остаются неблагоприятными.

Ранее принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сообщила в соцсетях, что прибыла в Италию в рамках первого зарубежного турне после того, как победила онкологическое заболевание. Это ее первый самостоятельный визит за границу — последний раз она путешествовала одна в Данию еще в 2022 году, до начала болезни. В Реджо-Эмилии гостью встречали мэр города и другие представители местной администрации. Миддлтон пообщалась с детьми, собравшимися на площади Камилло Прамполини, а также согласилась сделать совместное селфи с одним из зрителей.

