Крокодил утащил мужчину в реку во время похорон тещи

В Индии крокодил убил мужчину во время похоронной церемонии

В Индии 30-летний мужчина Дипак Шарма стал жертвой нападения крокодила на похоронах своей тещи, церемония проходила на берегу реки Гхагхара, пишет The Times of India. Трагедия произошла на глазах у его жены и дочери.

Уточняется, что пока на берегу готовились к кремации, Шарма отошел к воде помыть руки. Как только мужчина наклонился, из реки внезапно вынырнул крокодил, схватил его за голову и утащил в воду. Местные жители попытались спасти отца семейства, но хищник быстро скрылся.

Полиция сразу начала поисковую операцию. Тело было найдено только в пятницу, 22 мая, на некотором расстоянии от места нападения — у понтонного моста. Государственная служба реагирования на чрезвычайные ситуации извлекла его из воды.

Ранее в Индии лев растерзал четырехлетнюю девочку. Останки ребенка нашли в 500 метрах от дома. Как отметил источник, девочка сидела на крыльце дома, при этом ее мать была занята младшим сыном. Неожиданно во двор забежал лев, схватил ребенка и утащил с собой. Женщина отправилась искать девочку вместе с соседями, но спасти жертву хищника не удалось.

