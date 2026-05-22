Крокодил утащил мужчину в реку во время похорон тещи В Индии крокодил убил мужчину во время похоронной церемонии

В Индии 30-летний мужчина Дипак Шарма стал жертвой нападения крокодила на похоронах своей тещи, церемония проходила на берегу реки Гхагхара, пишет The Times of India. Трагедия произошла на глазах у его жены и дочери.

Уточняется, что пока на берегу готовились к кремации, Шарма отошел к воде помыть руки. Как только мужчина наклонился, из реки внезапно вынырнул крокодил, схватил его за голову и утащил в воду. Местные жители попытались спасти отца семейства, но хищник быстро скрылся.

Полиция сразу начала поисковую операцию. Тело было найдено только в пятницу, 22 мая, на некотором расстоянии от места нападения — у понтонного моста. Государственная служба реагирования на чрезвычайные ситуации извлекла его из воды.

