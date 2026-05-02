Лев жестоко расправился с четырехлетней девочкой

В Индии лев растерзал четырехлетнюю девочку, сообщило издание DeshGujarat. Останки ребенка нашли в 500 метрах от дома.

Как отметило издание, девочка сидела на крыльце дома, при этом ее мать была занята младшим сыном. Неожиданно во двор забежал лев, он схватил ребенка и утащил с собой. Женщина отправилась искать девочку вместе с соседями, но спасти жертву хищника не удалось.

Местные жители обвинили в случившемся лесной департамент. Сотрудники ведомства поймали льва и временно усыпили его.

