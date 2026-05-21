Индийские инвесторы скупили акции не той компании из-за Джорджи Мелони

Акции индийской Parle Industries резко выросли после того, как в соцсетях завирусилось видео с участием премьер-министров Индии и Италии Нарендры Моди и Джорджи Мелони, сообщает India Today. Позже выяснилось, что рост был вызван ошибочной ассоциацией с одноименной компанией, производящей конфеты.

Во время визита в Италию Моди подарил Мелони пакетик ирисок Melody. Позже она опубликовала ролик с благодарностью, который быстро распространился в интернете. На упаковке сладостей была указана компания Parle, что вызвало путаницу среди инвесторов и интерес к одноименным бумагам.

В результате акции Parle Industries, которые ранее снижались, за один торговый день выросли примерно на 5%. При этом компания никак не связана с производством ирисок Melody — они выпускаются частной Parle Products, не представленной на бирже. В India Today добавляют, что на рынке Индии все чаще наблюдаются резкие колебания акций из-за вирусных трендов и ошибочных ассоциаций с названиями компаний.

Ранее встреча Мелони и президента Франции Эммануэля Макрона в Париже обернулась дипломатическим скандалом. Французский лидер позволил себе «слишком теплые» объятия, которые вызвали неловкость у итальянской коллеги. Журналисты назвали действия Макрона излишней вольностью и осудили и поцелуй в щеку.