Врач объяснила, как замедлить старение после 65 лет

Врач объяснила, как замедлить старение после 65 лет Врач Мойсенко: яйца и крупы позволят замедлить старение

Добавление яиц и круп в рацион позволит замедлить старение после 65 лет, рассказала «Радио 1» кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной интегративной медицины Римма Мойсенко. Она отметила, что завтрак обязательно должен содержать жиры, чтобы улучшить усвоение пищи.

Диетолог посоветовала варить яйца всмятку, а не вкрутую, а крупы замачивать на ночь для освобождения от фитатов. Она подчеркнула, что для усиления пищеварения можно использовать лимонный сок или яблочный уксус.

Мойсенко призвала не забывать и о физической активности. По ее словам, лучшими видами спорта в таком возрасте станут пиклбол, теннис и бадминтон.

Ранее косметолог Мадина Осман рассказала, что массаж лица с использованием льда стимулирует выработку кожного сала. По ее словам, такая процедура также может привести к повышенной чувствительности кожи, но не поможет выглядеть моложе.